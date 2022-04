Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit Bestürzung auf die Verurteilung des türkischen Kulturförderers Osman Kavala reagiert. „Dies ist ein verheerendes Signal für die türkische Zivilgesellschaft insgesamt und die Lage der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der 64-jährige Kavala war am Montag in Istanbul wegen angeblicher Beteiligung an dem Umsturzversuch 2016 zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt worden. Die Bundesregierung hält nach Hebestreits Worten hingegen an ihrer Forderung nach Kavalas Freilassung fest.

Mehr zum Thema Proteste gegen das Urteil Türkischer Kulturförderer Kavala zu lebenslanger Haft verurteilt

Mehrere Mitangeklagte wurden ebenfalls verurteilt. International stieß die Entscheidung auf scharfe Kritik. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa/KNA)