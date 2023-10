Grüne kritisieren CSU-Chef „Söder hat dem Rechtsruck in Bayern den Weg geebnet“

Die Ampel hat am Sonntag bei gleich zwei Landtagswahlen die Quittung für ihre Bundespolitik bekommen. Während sich die CSU in Bayern sowie die CDU in Hessen als Wahlsieger feiern dürfen, verlieren SPD, Grüne und FDP massiv. Die Liberalen fliegen in Bayern sogar aus dem Landtag.

Eins haben alle genannten Parteien allerdings gemeinsam: Sie verlieren Wähler an die AfD, die sich sowohl in Bayern als auch in Hessen als zweiter Wahlsieger hervortut. Verfolgen Sie alle wichtigen Entwicklungen bei uns im Newsblog.