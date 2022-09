Die wichtigsten Aussagen aus Charles’ erster Rede „Stelle mein Leben in den Dienst des Volkes“

„Die Queen ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben“, erklärte der Palast am Donnerstag. Sie wurde 96 Jahre alt. Der neue König Charles III. und seine Frau verbrachten den Abend auf Schloss Balmoral in Schottland und reisten heute zurück nach London.

Um 19.00 Uhr (MEZ) wird sich der neue König in einer Ansprache an die Nation wenden. Zuvor, so heißt es, will er die neue Premierministerin Liz Truss zu einer Audienz empfangen. Verfolgen Sie alle Nachrichten zum Tod der Queen im News-Blog.

Lesen Sie hier den Nachruf auf die älteste und dienstälteste Monarchin der Welt.

Die Amtszeit von Queen Elizabeth II. begann am 6. Februar 1952 - ein Leben in Bildern.

