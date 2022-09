Zum Tod von Queen Elizabeth II. Die eindrucksvollsten Bilder der Trauerfeier in London

Am Montagmorgen ist die Straße „The Mall“ im Zentrum Londons vor dem Trauerzug am Tag des Staatsbegräbnisses von Königin Elizabeth II. mit britischen Flaggen geschmückt noch leer. Später wird der Sarg der verstorbenen Monarchin hier entlang getragen.

Die Straße „The Mall“ im Zentrum Londons. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Auch in Londons größtem Park, dem Hyde Park, trauern die Menschen über den Tod der Queen und sind sichtlich gerührt.

Die Straßen in London sind gesäumt von trauernden Menschen. © JUSTIN TALLIS / AFP

Meghan, Königin Camilla, Prinz George und seine Frau Catherine, Prinzessin von Wales betrachten den Sarg von Königin Elisabeth II.

Meghan, Königin Camilla, Prinz George und seine Frau Catherine, Prinzessin von Wales. © AFP / OLI SCARFF

Unter den Trauergästen in Westminster Abbey befinden sich auch internationale Staatsgäste: darunter US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Macron sowie der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

US-Präsident Joe Biden nimmt an der Trauerfeier in London teil. © IMAGO/USA TODAY Network / IMAGO/Jasper Colt

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r), König Charles III. (2.v.l), Alexander Van der Bellen (M, l), Bundespräsident der Republik Österreich, und seine Frau Doris Schmidauer (M, r) beim Empfang für die Staatsoberhäupter im Buckingham Palace anlässlich der Trauerfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II. © dpa / unbekannt

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r.) und seine Frau Brigitte Macron. © AFP / MARCO BERTORELLO

Liz Truss, Premierministerin von Großbritannien, spricht während der Trauerfeier vor der Beisetzung von Königin Elizabeth II. in der Westminster Abbey. © dpa / Phil Noble

Rot uniformierte Träger hoben den Sarg am Montagvormittag von seinem Katafalk in der Westminster Hall, wo er zuvor mehr als vier Tage lang aufgebahrt war, und brachten ihn zu einer Kanonenlafette vor dem Nordtor des Gebäudes. Von dort ging es in Richtung Westminster Abbey.

Hinter dem Sarg schritten unter anderem König Charles III. und seine drei Geschwister sowie Thronfolger William und sein Bruder Harry.

Soldaten der Royal-Navy eskortieren den Sarg der Queen. © AFP / DANIEL LEAL

König Charles und sein Sohn Prinz Harry. © AFP / LOIC VENANCE

König Charles, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Anne. © AFP / Hannah Mckay

Auch die jüngsten Mitglieder der royalen Familie, Prinz George und Prinzessin Charlotte nahmen an der Trauerfeier zu Ehren ihrer Urgroßmutter teil.

Prinzessin Charlotte und ihr Bruder Prinz George. © AFP / Joshua Bratt

Besonders König und Sohn Charles zeigte sich auf der Trauerfeier sichtlich bewegt. Aber auch Meghan, die Frau von Prinz Harry, vergoss Tränen.

König Charles kämpft mit den Tränen. © AFP / Hannah Mckay

Herzogin Meghan. © imago/i Images / IMAGO/Stephen Lock / i-Images

Prinzessin Kate. © dpa / Mike Egerton

Der leitende Geistliche bei der Trauerfeier für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. würdigte deren „selbstlosen Dienst“. „Hier, wo Queen Elizabeth heiratete und gekrönt wurde, haben wir uns aus dem ganzen Land und dem Commonwealth und allen Ländern der Welt versammelt, um unseren Verlust zu betrauern und ihrem langen, selbstlosen Leben im Dienst zu gedenken (...)“, sagte der Dekan von Westminster, David Hoyle.

Blick auf die Trauergemeinde in Westminster Abbey. © REUTERS / BEN STANSALL

Die königliche Familie nimmt Abschied. © dpa / DOMINIC LIPINSKI

Der Kranz auf dem Sarg von Königin Elizabeth II. wurde auf Wunsch ihres Sohns König Charles III. zusammengestellt. Die Pflanzen stammen aus den Gärten ihrer Residenzen Buckingham-Palast und Schloss Windsor sowie von Charles’ Landsitz Highgrove House. Dazu gehörten Rosmarin, das Gedenken symbolisiert. Die genutzte Myrte - Symbol für eine glückliche Ehe - wurde aus einer Pflanze geschnitten, die einst aus einem Myrtenzweig im Hochzeitsstrauß der Königin gezogen worden war.

Der Sarg der Queen. © REUTERS / Pool

Nach dem Gottesdienst wurde der Sarg der Queen zum Wellington Arch am Londoner Hyde Park eskortiert und dort in einen Leichenwagen verladen.

Der Prozessionszug mit dem Sarg der Queen. © REUTERS / Pool

Von dort trat der Leichenwagen seinen Weg nach Schloss Windsor an. Für die Londoner, die am Montag zu Hunderttausenden auf die Straßen kamen, um ihrer Queen die letzte Ehre zu erweisen, war es ein Abschied für immer. Viele winkten und applaudierten, als der Leichenwagen an ihnen vorbeifuhr.

Der Leichenwagen mit dem Sarg der Queen. © AFP / ISABEL INFANTES

Zuschauer harren an der Auffahrt zum Schloss Windsor aus. © REUTERS/Paul Childs

König Charles, Königin Camilla, Prinzessin Anne, Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew, Prince Harry, Herzogin Meghan nehmen am Begräbnis der Queen teil. © REUTERS / TOBY MELVILLE

