Nach Landtagswahlen in Bayern und Hessen FDP-Vize Kubicki will Einfluss der Grünen in der Ampel verkleinern

Gleich zwei Landtagswahlen stehen an diesem Sonntag in Deutschland an. In Bayern sind etwa 9,4 Millionen Menschen stimmberechtigt. Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder lag bis zuletzt in allen Umfragen unangefochten vorne, kam aber mit 36 bis 37 Prozent nicht über ihr schon historisch schlechtes Wahlergebnis von 2018 hinaus. Mit Spannung wird auch erwartet, wer hinter der CSU Platz zwei belegt, die Grünen, die Freien Wähler oder vielleicht die AfD.

Und in Hessen sind rund 4,3 Millionen Menschen dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Nach den jüngsten Umfragen geht die CDU um Ministerpräsident und Spitzenkandidat Boris Rhein als klarer Favorit in die Wahl. Die Christdemokraten können damit rechnen, erneut stärkste Kraft zu werden. Dahinter wird ein enges Rennen um Platz zwei zwischen SPD, Grünen und AfD erwartet.