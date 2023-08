Mehr Mittel für Kinder statt Steuersenkung für Firmen Familienministerin Paus legt Veto gegen Lindner-Gesetz ein

Unmittelbar vor der für Mittwoch geplanten Kabinettsentscheidung wird in der Bundesregierung noch um Steuererleichterungen für Unternehmen gerungen. Bis zum Dienstagabend gab es noch kein grünes Licht für das von Finanzminister Christian Lindner (FDP) federführend ausgearbeitete Gesetzesvorhaben.

„Die Meinungsbildung innerhalb der Grünen zum Wachstumschancengesetz ist noch nicht ganz abgeschlossen“, sagte ein Regierungsinsider der Nachrichtenagentur Reuters.

Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet, dass das Grünen-geführte Familienministerium ein Veto eingelegt habe. Ministerin Lisa Paus halte das Entlastungsvolumen von mehreren Milliarden Euro für Unternehmen für zu hoch, wenn Lindner nicht gleichzeitig mehr Geld für die ab 2025 geplante Kindergrundsicherung zur Verfügung stelle.

Die Verhandlungen dauerten am Abend nach Darstellung mehrerer Insider noch an. Ob am Abend oder in der Nacht eine Einigung gelingen könne, sei offen. Das Gesetz soll eigentlich am Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebracht werden. Lindner hatte am Montag bereits eine Pressekonferenz ankündigen lassen, um nach der Kabinettssitzung das Wachstumschancengesetz und das ebenso geplante Zukunftsfinanzierungsgesetz zur Förderung von Unternehmensgründungen zu erläutern.

Für die Bundesregierung ist es die erste Kabinettssitzung seit drei Wochen nach der Unterbrechung durch die Sommerpause. Auf der Tagesordnung stehen weitere Vorhaben wie Vorgaben für die kommunale Planung zur Energieversorgung beim Heizen und auch das Haushaltsfinanzierungsgesetz, das Gesetzesänderungen für Sparvorhaben etwa beim Elterngeld und bei den Bundeszuschüssen zur Renten- und Pflegeversicherung vorsieht. (Reuters)