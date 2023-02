Melonis Antrittsbesuch bei Scholz Zankapfel Migration

Auf schreckliche Weise erhielt die Diskussion um die Migration, die zu den Themen des Antrittsbesuchs der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) zählt, am Freitag eine neue Dringlichkeit. Auf einem Boot mit Geflüchteten, die zur italienischen Insel Lampedusa unterwegs waren, wurden acht Leichen gefunden. Wie der Bürgermeister von Lampedusa, Filippo Mannino, bestätigte, befand sich unter den Toten auch eine Frau, die schwanger gewesen war.

Meloni dringt bei der Migration auf eine klarere Abschottung der EU. In der Berliner Ampel-Koalition herrscht hingegen die Überzeugung, dass es keine Rückführung von irregulären Migranten in ihre Herkunftsstaaten um jeden Preis geben soll. Bevor Meloni am Freitag von Scholz mit militärischen Ehren in Berlin empfangen wurde, traf sie in Stockholm den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson, dessen Land gegenwärtig den EU-Vorsitz innehat. Auch Kristersson ist dafür, dass mögliche Asylbewerber schon von vornherein von einer Reise in die EU abgeschreckt werden.

Die EU und die Migration Seit der Flüchtlingskrise von 2015 bemüht sich die EU bislang vergeblich, das bestehende Asylsystem der Gemeinschaft zu erneuern. Die EU-Kommission hatte im September 2020 einen Vorschlag vorgelegt, mit dem der jahrelange Streit um die Verteilung von Flüchtlingen in der EU beendet werden sollte. Eine Einigung steht aber bis heute aus. Zuletzt hatte die konservative Europäische Volkspartei (EVP) einen Plan vorgelegt, der unter anderem Zäune an den EU-Außengrenzen und Asylanträge außerhalb der EU vorsieht.

Die Ampel-Koalition will zwar die Rückführung von Straftätern und Gefährdern unter den Migranten beschleunigen. Innenministerin Nancy Faeser hält aber nichts davon, die Visumspolitik als Druckmittel gegenüber den Herkunftsstaaten einzusetzen. Beim letzten Treffen der EU-Innenministerinnen und -minister hatte die SPD-Politikerin erklärt, dass es nicht sinnvoll sei, die Visabedingungen für Herkunftsländer zu verschärfen, die sich nicht zur Rücknahme ihrer Staatsbürger bereit erklären. Dagegen unterstützt die Regierung in Rom unter der Führung von Melonis postfaschistischer Partei „Fratelli d’Italia“ ein solches Vorgehen. Auch Frankreich will mit der Visumspolitik Einfluss auf die Herkunftsstaaten ausüben.

Ein weiterer Knackpunkt zwischen Berlin und Rom besteht in der Frage, wie die Europäer auf den „Inflation Reduction Act“ reagieren sollen, mit dem US-Präsident Joe Biden klimafreundliche Technologien fördert. Ein groß angelegtes Milliardenprogramm, das über neue EU-Schulden finanziert werden könnte, hat die Ampel bereits abgelehnt. Statt dessen befürworten Scholz und Finanzminister Christian Lindner (FDP) ein beschleunigtes Verfahren bei der Vergabe von Subventionen, was etwa den Herstellern von Windrädern, Wärmepumpen oder Batterien in E-Autos eine größere Wettbewerbsfähigkeit verschaffen würde.

Länder wie Italien sehen ein solches Vorgehen aber kritisch, weil Deutschland auf Grund seiner Finanzkraft über wesentlich größere Subventionsmöglichkeiten verfügt als andere EU-Partner. Die Diskussion über einen neuen EU-Fonds, der mit frischem Geld gespeist werden und auch klimafreundlichen Projekten in Staaten wie Italien zugute kommen könnte, dürfte also trotz des „Nein“ aus Berlin in den nächsten Monaten noch weitergehen.

Ähnlich wie die Migration wird auch die Antwort der EU auf den „Inflation Reduction Act“ im Mittelpunkt des nächsten EU-Gipfels Ende der kommenden Woche stehen. Endgültige Beschlüsse über die Finanzhilfen sind bei dem Treffen noch nicht zu erwarten. Vielmehr soll die EU-Kommission damit beauftragt werden, vor dem nächsten Gipfeltreffen Ende März konkrete Gesetzesvorschläge zu erarbeiten.

Zur Startseite