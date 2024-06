Merkel verschwieg Verdacht Kanzlerin hielt Informationen über Putins Erpressungstaktik zurück

Es war eine ihrer letzten Reisen als Kanzlerin, die Bundestagswahl war gelaufen und in Berlin kündigte sich ein Machtwechsel an. Abschied nehmen, hieß es nun für Angela Merkel, und nebenbei ein bisschen Denkmalpflege betreiben.

Am 6. Oktober 2021, zum Abschluss des EU-Gipfels in Slowenien, trat Merkel vor die Presse. Sie hinterlasse die Republik in bester Ordnung, diesen Eindruck wollte die Kanzlerin erzeugen. Beunruhigende Berichte über ungefüllte Gasspeicher und den nahenden Winter passten da nicht ins Bild.

Krise? Welche Krise?

Sie sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass Russland Gaslieferungen nach Europa verknappe, antwortete Merkel damals auf eine Frage des Handelsblatts. Sie rate vor vermeintlich einfachen Erklärungen für die hohen Gaspreise ab. Russland könne Gas nur auf der Grundlage vertraglicher Bindungen liefern, „nicht einfach so“. Nach ihren Informationen gebe es aber keine Erdgas-Bestellungen, „bei denen Russland gesagt hat, das liefern wir euch nicht“.

„Wird genug bestellt, oder ist der hohe Preis im Augenblick vielleicht auch ein Grund, nicht so viel zu bestellen?“, sei daher die Frage, betonte Merkel – und nahm damit den russischen Energiekonzern Gazprom in Schutz. Im EU-Kreis habe man vereinbart, die Entwicklung an den Energiemärkten im Blick zu behalten und das Thema zwei Wochen später bei einem weiteren Gipfel zu vertiefen.

Putins Prestigeprojekt: Rohr für die Gaspipeline Nord Stream 2 im Werk in Chelyabinsk, Russland. © REUTERS/MAXIM SHEMETOV

Was Merkel verschwieg: Die Bundesregierung hegte zum damaligen Zeitpunkt längst den Verdacht, dass Russland die Gaslieferungen nach Europa absichtlich drossele. Das zeigen bisher unter Verschluss gehaltene Akten zum Nord-Stream-Komplex, die dem Handelsblatt vorliegen. Das vermeintliche Ziel der Russen: Die Bundesregierung dazu zu treiben, die Ostseepipeline Nord Stream 2, ein Prestigeprojekt von Kremlherrscher Wladimir Putin, in Betrieb zu nehmen.

Wie Russland Gas als Druckmittel einsetzte

In einem Vermerk des Bundeswirtschaftsministeriums aus dem August 2021 ist zu lesen, dass die Bundesregierung den Verdacht hege, „dass Russland mit Blick auf Nord Stream 2 zurückhaltend nach Nordwesteuropa exportiert und Druck zur (vorzeitigen) Inbetriebnahme der Pipeline aufbauen könnte“.

Und weiter: „Durch eine Verknappung des Gases“ könnte Russland versuchen, noch vor dem Abschluss der nötigen Zertifizierung durch die deutschen Behörden eine „faktische Inbetriebnahme zu erzwingen“. Nord Stream 2 war damals fast fertig, im November 2021 wurden die letzten Rohre verschweißt.

Vor allem das Gebaren von Gazprom bereitete der Bundesregierung Kopfzerbrechen. „Speicher, die von Gazprom in Deutschland gehalten werden, sind – entgegen aller Erfahrungen aus den Vorjahren – nicht gut gefüllt“, heißt es weiter in dem Vermerk. Das Dokument ging an Peter Altmaier, den damaligen Wirtschaftsminister, einen engen Vertrauten von Angela Merkel. Altmaier informierte nach eigenen Angaben noch im selben Monat das Kabinett.

Dass das russische Verhalten dramatische Folgen haben könnte, darauf wiesen die Beamten in dem Vermerk ebenfalls hin. Die Befüllung der deutschen Speicher verlaufe „sehr schleppend“. Ende Juli seien sie erst zur Hälfte gefüllt gewesen.

Gasanlandestation von Nord Stream 2 in Lubmin, Mecklenburg-Vorpommern. Die Pipeline ging nie in Betrieb. © REUTERS/Fabrizio Bensch

Daran sollte sich in den Monaten danach nichts ändern. Die Russen lieferten Erklärungen, hinter denen sich auch die deutsche Regierung verstecken konnte. Tatsächlich hatte es ein Feuer in einem sibirischen Gasfeld gegeben, die Gasförderung war nur eingeschränkt möglich.

Ende Oktober 2021 meldete sich Putin persönlich zu Wort: Es bestehe kein Grund zur Sorge, die europäischen Speicher würden beliefert, sobald man es geschafft habe, die eigenen Speicher zu füllen, um für den russischen Winter gewappnet zu sein. Tatsächlich gab es dann Anfang November einen kleinen Hoffnungsschimmer: Für ein paar Tage stiegen ab dem 8. November 2021 die russischen Gasexporte nach Europa wieder leicht an. Doch das war nur ein kurzes Aufflackern.

Im Dezember 2021, da hatte Altmaier das Ministeramt gerade an Robert Habeck (Grüne) übergeben, schrieben die Beamten erneut einen Vermerk. Die Speicher seien immer noch bloß zu 59 Prozent befüllt. Die „erhoffte und von Gazprom angekündigte Einspeicherung im Oktober und November“ blieb aus.

Die CDU hat die Sicherheit Deutschlands gefährdet. Das ist ernsthaft parlamentarisch aufzuklären. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch

Schon zu dieser Zeit wurden Forderungen laut, dass der Gesetzgeber den Betreibern der Speicher verpflichtende Vorgaben für die Speicherbefüllung machen solle. Die CDU-geführte Regierung unter Merkel hatte das aber stets abgelehnt. Darauf weisen auch die Ministeriellen in ihrem Vermerk hin: „Deutschland hatte sich seinerzeit entschieden, dass die kommerziellen Beteiligten im Markt auch weiterhin über die Einspeicherungen entscheiden.“

Der Rest ist Geschichte. Kremlchef Putin marschierte mit seinen Truppen im Februar 2022 in die Ukraine ein. Monatelang bezog Deutschland trotzdem weiter russisches Pipelinegas. Die Speicher waren zu leer, als dass man dieses hätte sanktionieren können.

2022 wurden verpflichtende Füllstände eingeführt

Im Herbst 2022 drehte dann Putin selbst den Gashahn ab und stürzte Deutschland damit in eine beispiellose Energiekrise. Zu der gefürchteten Rationierung von Gas kam es allerdings nicht. Auch deshalb, weil Wirtschaftsminister Habeck im Sommer 2022 den Speicherbetreibern per Gesetz verpflichtende Füllstände auferlegte.

Robert Habeck: Die Opposition will einen Untersuchungsausschuss gegen den Wirtschaftsminister einrichten. Es geht um seine Rolle beim Atomausstieg. © dpa/Kay Nietfeld

Der Umgang mit den Gasspeichern dokumentiert ein weiteres Versagen der CDU-geführten Bundesregierung im Umgang mit Russland. Die Nord-Stream-Akten, über die zuerst „Süddeutsche Zeitung“ und „Table Media“ berichteten, zeigen weitere Versäumnisse. Etwa, dass das von Merkel als privatwirtschaftliches Projekt deklarierte Nord Stream 2 ausführlich politisch flankiert wurde.

Oder dass trotz intensiver Warnungen der europäischen Partner in den letzten Tagen der Merkel-Regierung ein „Versorgungsicherheitsbericht“ erstellt wurde, der keine Probleme durch Nord Stream 2 sah.

„Die CDU hat die Sicherheit Deutschlands gefährdet“, sagt Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch. Er verlangt, die Vorgänge „ernsthaft parlamentarisch aufzuklären“. Die Grünen fordern seit geraumer Zeit eine Untersuchung zu Nord Stream 2. Die Offenlegung der Dokumente von damals bringen aber eine neue Dynamik in diese Debatte.

Auch deshalb, weil CDU/CSU wiederum diese Woche angekündigt haben, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegen die Grünen einsetzen zu wollen. Ihr Ziel: Habeck. Die Union wirft dem Wirtschaftsminister vor, bei der Debatte um einen längeren Betrieb der deutschen Atomkraftwerke die Öffentlichkeit getäuscht zu haben.

Zu dem Streit um die AKW war es in der Energiekrise gekommen. Der Krise, die von der Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas ausgelöst wurde.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.