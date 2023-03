Nach Bitte von Bundesverkehrsminister Wissing NRW und Rheinland-Pfalz setzen Lkw-Sonntagsfahrverbot aus

Wegen der angekündigten großen Streiks im Schienen- und Busverkehr am kommenden Montag haben Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen als erste Bundesländer angekündigt, von Kontrollen des Sonntagsfahrverbots für Lkw abzusehen.

Zuvor hatte sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Forderungen aus der Wirtschaft angeschlossen und wegen des großflächigen Verkehrsstreiks die Länder um flexiblere Regelungen bei Gütertransporten und Flügen gebeten.

Am Freitag erließ die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) eine Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen. Es gehe darum, die Lieferketten möglichst stabil zu halten und die Versorgung nicht zu gefährden, teilte sie mit.

Ziel sei, die Auswirkungen des Streiks auf Unternehmen und Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Leidtragende des Streiks seien gerade die Betriebe und Beschäftigten, deren Arbeit nicht aus dem Homeoffice erledigt werden könne.

Auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen will an diesem Sonntag auf die Durchsetzung des Sonntagsfahrverbots für Lastwagen verzichten.

„Die NRW-Polizei wird - wie im Schreiben des Bundesverkehrsministeriums vom 24. März 2023 an die Verkehrspolizeien der Länder gewünscht - (...) am kommenden Sonntag von Kontrollen des Sonntagsfahrverbots absehen“, hieß es aus dem nordrhein-westfälischen Innenministerium.

Die beiden Länder kommen damit der Bitte von Bundesverkehrsminister Wissing angesichts des bundesweiten Verkehrsstreiks am Montag nach. „Um die Lieferketten möglichst stabil zu halten und die Versorgung nicht zu gefährden, habe ich die zuständigen Länder gebeten, von Kontrollen des Sonntagsfahrverbots für Lkw abzusehen“, sagte der FDP-Politiker der „Bild“-Zeitung.

Zudem seien Landesluftfahrtbehörden und Flughäfen gefordert, auch verspätete Landungen und Abflüge zu ermöglichen, damit gestrandete Passagiere ihr Ziel erreichen könnten.

Wirtschaft verweist auf Corona-Erfahrungen

Spediteure und Handel hatten sich dafür starkgemacht, das übliche Lkw-Sonntagsfahrverbot für dieses Wochenende aufzuheben. „Im Vergleich zu der teilweise dramatischen Lage gerade zu Beginn der Pandemie sind die Auswirkungen des anstehenden Streiks eine verkraftbare Herausforderung“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth.

„Trotzdem wäre es sinnvoll, das Sonntagsfahrverbot für das kommende Wochenende aufzuheben und so der Logistik zumindest die Möglichkeit zu geben, einige Transporte vorzuziehen“, sagte Genth. „Das war ja auch während der Corona-Krise eine zielführende und erfolgreiche Maßnahme.“

Auch der Bundesverband Güterverkehr und Logistik hat sich dafür ausgesprochen, das Sonntagsfahrverbot aufzuheben.

24-stündiger Warnstreik legt Verkehr lahm

Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben für Montag zu einem bundesweiten 24-stündigen Warnstreik im Verkehr aufgerufen.

Betroffen sein sollen der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene, Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft.

Millionen Berufspendler und Reisende müssen daher am Montag mit einem weitgehenden Zusammenbruch des öffentlichen Verkehrs in Deutschland rechnen.

Beide Gewerkschaften erhöhen so den Druck bei den bislang erfolglosen Tarifverhandlungen. Verdi setzt diese am Montag in Potsdam mit den kommunalen Arbeitgebern und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für den öffentlichen Dienst fort.

Verdi verhandelt für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, unter anderem auch für die Beschäftigten des Nahverkehrs und an Flughäfen, die nun ihre Arbeit niederlegen wollen. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr, mindestens aber 500 Euro monatlich.

Zudem verhandelt die EVG für rund 230.000 Beschäftigte bei 50 Bahn- und Busunternehmen und pocht auf zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr. Der EVG-Streik gilt für alle Firmen, mit denen sie derzeit verhandelt. (dpa, Reuters)

