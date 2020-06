Nach dem Covid-19-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies schränken die NRW-Behörden das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh massiv ein. Erstmals in Deutschland werde ein gesamter Kreis wegen des Corona-Infektionsgeschehens wieder auf die Schutzmaßnahmen zurückgeführt, die noch vor einigen Wochen gegolten hätten, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.

Der Lockdown soll zunächst bis zum 30. Juni gelten. Im Kreis Gütersloh werden Laschet zufolge nun unter anderem wieder Kontaktbeschränkungen eingeführt.

Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen sind nicht gestattet, Ausstellungen und Museen müssen wieder schließen. Restaurants und Speisegaststätten können geöffnet bleiben, aber nur noch für Menschen aus einem Hausstand.

„Wir gehen diesen Weg, weil das Infektionsrisiko im Freien deutlich geringer ist als in geschlossenen Räumen“, sagte Laschet. Der CDU-Politiker erklärte, bei dem Fall im Kreis Gütersloh handele es sich um das bisher „größte Infektionsgeschehen“ in NRW und in Deutschland.

Tönnies-Ausbruch: Mehr als 1550 Infizierte

Grund für den Schritt ist der Corona-Massenausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies. Beim Schlachtbetrieb des Marktführers im westfälischen Rheda-Wiedenbrück hatten sich mehr 1550 Beschäftigte nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Zum Verhalten des Tönnies-Fleischkonzern nach dem Ausbruch sagte Lachet: „Die Kooperationsbereitschaft hätte größer sein können“. Der Konzern hatte zunächst nicht alle Adressen von Werksarbeitern herausgegeben - auch mit dem Verweis auf den Datenschutz. „Das Argument mit dem Datenschutz ist keins“, sagte Laschet.

Seit Beginn des Coronausbruchs im Fleichbestrieb Tönnies gibt es Kritik an den dortigen Verhältnissen. Foto: imago images/Revierfoto

Der Lockdown gelte zunächst für eine Woche. Bis zum 30. Juni werde man dann mehr Klarheit haben, inwieweit sich das Virus womöglich auch bei Menschen, die nicht bei Tönnies arbeiten, ausgebreitet habe, sagte Laschet. Bisher gebe es hier nur 24 nachgewiesene Infektionen.

Rund 7000 Mitarbeiter stehen mitsamt ihren Familien seit einigen Tagen unter Quarantäne. Die Einhaltung der Quarantäne-Maßnahmen gestalte sich aber schwierig.

[Verfolgen Sie in unseren Liveblogs die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin und zum Coronavirus in Deutschland und der Welt.]

Die nordrhein-westfälische Landesregierung habe drei Einsatzhundertschaften der Polizei in den Kreis Gütersloh geschickt, sagte Laschet. Die Polizisten sollten die Quarantäne der Mitarbeiter von Tönnies kontrollieren. Die Polizei werde die mobilen Testteams begleiten. Zur Not müssten die Behörden auch mit Zwang die Anordnungen durchsetzen. Es werde auch zusätzliche humanitäre Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen geben.

In ganz NRW werden nun Beschäftigte der Fleischindustrie getestet

Auf das Coronavirus getestet werden sollen, so Laschet, nun alle Beschäftigten von Fleischbetrieben in Nordrhein-Westfalen. Das gelte auch für die Werksarbeiter, die über Subunternehmen in der Branche beschäftigt sind.

Es gebe zwar für die meisten anderen Fleischbetrieben in NRW keine Hinweise auf ein Infektionsgeschehen. Zur Sicherheit werde man aber nun alle testen. Zudem solle jeder Bürger die Möglichkeit erhalten, sich kostenlos testen zu lassen.

Schulen und Kitas waren schon wieder geschlossen worden.

Schulen und Kitas im Landkreis Gütersloh mit rund 370.000 Einwohnern waren bereits geschlossen worden. Für die größte deutsche Fleischfabrik war zudem ein vorübergehender Produktionsstopp verhängt worden. Auch im Kreis Warendorf werde es Einschränkungen geben, diese sollen dort aber nicht flächendeckend gelten.

Mehr zum Thema Die Kritik an der Fleischindustrie wächst „Tönnies droht zum zweiten Ischgl zu werden“

Blieben die Zahlen der Infizierten außerhalb der Schlachthof-Belegschaft aber niedrig, könne es bald eine Rückkehr zur Normalität geben, sagte Laschet. Aber auch eine Verlängerung sei denkbar.