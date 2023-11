Nach dem Karlsruher Urteil Haushaltsbeschluss verschiebt sich um mindestens eine Woche

Nach dem Urteil der Karlsruher Richter gegen den Klima-Fonds der Bundesregierung verschieben sich die Haushaltsberatungen nun doch um mindestens eine Woche. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Kreisen von Union und SPD.

Die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses, an der auch die Minister der Bundesregierung teilnehmen, beginnt zwar wie geplant an diesem Donnerstag. Allerdings ist kein Beschluss geplant. Darauf hat sich die Ampel-Koalition offenbar geeinigt.

Stattdessen soll die Sitzung kommende Woche fortgesetzt werden. Am Dienstag ist eine Fortsetzung der Sitzung mit einer Expertenanhörung zum Haushaltsfinanzierungsgesetz in einer Video-Konferenz. Am Donnerstag kommender Woche soll dann nach derzeitigem Plan die reguläre Bereinigungssitzung fortgesetzt werden. Dann erst wird mit einem Beschluss des Haushaltes für die Jahre 2024 und 2025 gerechnet.

Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor zentrale Teil des Klima- und Transformationsfonds (KTF) der Bundesregierung für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Das bedeutet, dass der Koalition aus SPD, Grünen und FDP in den kommenden Jahren rund 60 Milliarden Euro fehlen. Damit sollten zentrale Projekte der Koalition und insbesondere der ökologische Umbau der Wirtschaft finanziert werden.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat einen Ausgabestopp der Mittel aus dem Fonds verhängt. Bisher ist völlig unklar, ob und wie die 60 Milliarden Euro aus dem Haushalt ersetzt werden können. Die Karlsruher Richter haben auch für die Zukunft strengere Regeln für sogenannte Nebenhaushalte wie Sondervermögen oder Fonds erlassen. Die CDU will deshalb auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) rechtlich überprüfen lassen.