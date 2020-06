Ein schwarzer Mann kniet auf einer Straße in Denver. Vor ihm Polizisten mit Helmen und Schlagstöcken. Ein weißer Mann tritt aus der Menge von Demonstranten und stellt sich schützend vor ihn. Er hebt die Hände über den Kopf. Immer mehr Weiße stellen sich vor den knieenden Mann. Gemeinsam demonstrieren sie gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA.

Die Szene wurde am Wochenende bei einem der vielen Proteste in den USA aufgenommen, nachdem der Afroamerikaner George Floyd am 25. Mai bei einem Polizeieinsatz brutal ums Leben gekommen war. Getötet von einem weißen Polizisten. Seitdem gingen Tausende Menschen in den USA wütend auf die Straße. In den Medien waren brennende Autos zu sehen. Polizisten richteten Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten.

Doch es gab auch den friedlichen, leiseren Protest. Wie ihn die Aufnahme aus Denver zeigt, die später auf TikTok gepostet wurde. Bei Twitter forderte eine Nutzerin andere dazu auf, schöne Momente von den Demonstrationen zu teilen. Auch solche Bilder und Videos finden sich im Netz.

In mehreren US-Städten schlossen sich Polizisten den Demonstranten an. Sie hielten Schilder in die Höhe, auf denen "Justice for George" ("Gerechtigkeit für George") oder "Together we rise" (Wir erheben uns gemeinsam") stand. Im New Yorker Stadtteil Queens umarmte ein Polizist einen weinenden Demonstranten.

George Floyd war in Minneapolis gestorben, weil ihm ein Polizist so lange das Knie auf den Hals drückte, bis er keine Luft mehr bekam. Bei einer Demonstration wenige Tage später knieten sich dort einem Twitter-Video zufolge Hunderte, vor allem weiße Menschen auf die Straße. Sie streckten ihre Fäuste in die Höhe, zeigten so ihre Solidarität. Erst schwiegen sie, nur in der Ferne war leise eine Polizeisirene zu hören. Dann tönte eine Frauenstimme aus dem Lautsprecher. "Say his name", sagte sie. ("Sagt seinen Namen!")

Die Menschen standen auf und riefen: "George Flyod!". Immer wieder. Das Video wurde auf Twitter millionenfach angesehen.

In San Francisco, New York, Washington und vielen anderen Städten in den USA trafen sich Tausende Menschen zu friedlichen Mahnwachen. Sie tanzten auf der Straße, riefen George Floyds Namen und forderten in Sprechchören Gerechtigkeit.