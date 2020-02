Schmierereien an FDP-Geschäftsstellen

Nach dem Wahl-Debakel in Thüringen sieht sich die FDP Anfeindungen ausgesetzt. In Götting wurde am Freitag die Kreisgeschäftsstelle der Partei beschmiert. Unter einem Plakat des Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle steht nun in roten Lettern das Wort "Verräter" an der Wand.

Auch in Düsseldorf hatten Unbekannte in der Nacht nach der Wahl Slogans auf die Mauer der NRW-Zentrale der Liberalen gesprüht. Nach Angaben der Düsseldorfer Polizei ermittelt nun der Staatsschutz.

Am Mittwochabend hatte es nach der Wahl Kemmerichs bereits eine spontane Kundgebung mit mehreren hundert Teilnehmern vor dem Wolfgang-Döring-Haus in Düsseldorf gegeben. Auch hier wurden Wände beschmiert. In der Nacht zu Freitag dann ein weiterer Schriftzug in gelber Farbe an dem Haus: „Wenn der Faschismus wiederkehrt, applaudiert die Mitte“.

Die Landesgeschäftsstelle der FDP Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin wurde in der Nacht zu Donnerstag mit dem Schriftzug „Fight Nazis! Fck FDP!“ beschmiert. Es sei Anzeige erstattet worden, sagte Landesgeschäftsführerin Doreen Siegemund. Die Politikerin stellte einen Aufsteller mit Papier und Stift vor die Eingangstür der Landesgeschäftsstelle mit dem Text: „Meinungspluralismus ist uns wichtig. Dafür braucht es keine Sachbeschädigung. Deswegen ist hier Platz für Ihre Meinung!“ (mit AFP)