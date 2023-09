Nach Massiver Kritik CDU schneidet Zahnarzt-Satz von Merz aus dem Video – und zeigt ihn dann doch

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sorgte jüngst mit einer umstrittenen Aussage für Aufsehen. Im „Welt-Talk“ des Springer-Senders „Welt“ mahnte er an, dass abgelehnte Asylbewerber in Deutschland trotzdem „die volle Heilfürsorge“ bekämen.

Entsprechend sei es nicht überraschend, wenn die Bevölkerung „wahnsinnig“ werde. Der Ampelkoalition warf er Untätigkeit bei der Migrationsfrage vor und ergänzte an Lars Klingbeil (SPD) und Omid Nouripour (Die Grünen), gerichtet: „Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land.“

Anschließend sagte Merz einen Satz über Asylbewerber, der nun bundesweit kontrovers diskutiert wird: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.“

Massive Kritik an Merz´Aussage und der Vorwurf des Populismus ließen nicht lange auf sich warten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser schrieb auf X (vormals Twitter): „Das ist erbärmlicher Populismus auf dem Rücken der Schwächsten. Wer so spricht, spielt Menschen gegeneinander aus und stärkt nur die AfD.“ Sie ergänzte, dass die Behauptungen des CDU-Chefs schlichtweg falsch seien: „Denn Asylsuchende werden nur behandelt, wenn sie akut erkrankt sind oder unter Schmerzen leiden.“

X-User wetterten nach Videoveröffentlichung gegen Union

Wie unter anderem die „Bild“ berichtete, postete die CDU/CSU einen Videomitschnitt des Talks auf der Social-Media-Plattform X. Der brisante Zahnarzt-Satz von Merz war in dem Clip allerdings zunächst nicht zu sehen.

Dass ausgerechnet die kontrovers diskutierte Passage in dem Videozusammenschnitt fehlte, entging unterdessen auch den X-Usern nicht. Unter dem Beitrag häuften sich am Mittwochvormittag die Kommentare über die Entfernung der Passage. Nutzer wie etwa „Storch_i“ fragten die Union, warum der Satz „einfach rausgeschnitten“ wurde.

Oha, da wurde ja eine bestimmte Passage ausgemerzt. X-User „MarcuseZett“

X-Userin „JuliaThom12“ mutmaßte unter dem Beitrag der Union: „Euch ist Euer Vorsitzender also selbst peinlich.“ Und „daniela_sepehri“ schrieb an die CDU/CSU gerichtet: „Steht doch wenigstens zu eurem Rassismus.“

CDU/CSU stellt sich hinter die Aussage von Merz

Die Union reagierte mittlerweile auf die massive Kritik und stellte auf ihrem X-Profil ein neues Video des „Welt-Talks“ online; darin enthalten die umstrittene Passage.

Über dem geteilten Clip schreibt die CDU/CSU: „Da alle über Gesundheitspolitik und Migration sprechen, gibt es hier noch einmal die viel diskutierte Sequenz von Welt-TV zum Nachhören von Friedrich Merz“.

Gegenüber der „Bild“ stellte ein Fraktionssprecher der Union klar: „Wir haben eine kernige Aussage, die die Regierung attackiert, zusammengeschnitten. Zu dem Zeitpunkt, als wir das Video hochgeladen haben, gab es die Zahnarzt-Diskussion noch gar nicht.“

Demnach sei der Schnitt keine Absicht gewesen und die Fraktion stehe hinter der Merz-Aussage.

Auf X machte die Union in einem Kommentar unter dem neuen Video deutlich: „Fakt ist: Nach 18 Monaten steht Asylbewerbern, auch abgelehnten, grundsätzlich dieselbe medizinische Versorgung zu, wie gesetzlich Versicherten. Dies betrifft auch Zahnbehandlungen & Zahnersatz (§ 2 Abs. 1 AsylbLG). Abgelehnte Asylbewerber bzw. ausreisepflichtige Ausländer dürfen sich in aller Regel aufgrund der Verfahrensdauer länger als 18 Monate in Deutschland aufhalten“.