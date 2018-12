Die syrische Armee hat nach eigenen Angaben die Kurdenmetropole Manbidsch im Norden Syriens eingenommen. Die syrische Flagge sei über der Stadt gehisst worden, teilte das Militär am Freitag mit. Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem die syrischen Kurden die Regierung in Damaskus um Beistand gegen die Türkei gebeten hatten.

Nach dem vergangene Woche von US-Präsident Donald Trump angekündigten Truppenabzug hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gedroht, die YPG aus der Region zu vertreiben und die türkischen Truppen an der syrischen Grenze verstärkt.

Daraufhin hatte die syrische Regierung ihre Truppen am Rande der bedrohten Region Manbidsch deutlich aufgerüstet. Kämpfer und Militärfahrzeuge wurden an die Grenze des Gebiets gebracht, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag.

„Die Truppen wurden in die Gebiete nahe Manbidsch geschickt, um einen Angriff der Türkei zu verhindern“, sagte der Leiter der Menschenrechtler, Rami Abdel Rahman, der Deutschen Presse-Agentur. Regierungsnahe Kreise in Damaskus erklärten der dpa, eine Elitetruppe der Präsidentengarde und Artillerie seien in die Region verlegt worden.

Mehr zum Thema Streit über US-Abzug Türkei verstärkt Truppen an Grenze zu Syrien

Tagesspiegel Morgenlage Überblick von Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft Kostenlos bestellen

Das Gebiet um Manbidsch steht unter Kontrolle der Kurdenmiliz YPG. Die Türkei sieht die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation. Erdogan hatte schon lange mit einer Offensive gegen die YPG in der Region Manbidsch gedroht, diese aber vergangene Woche erstmal verschoben. (AFP)