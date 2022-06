Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält sich derzeit zu einem Besuch in Washington auf. „Ich kann bestätigen, dass sich Bundeskanzlerin a.D. Dr. Merkel derzeit zu nachamtlichen politischen Gesprächen in Washington D.C. aufhält“, teilte eine Sprecherin der ehemaligen Bundeskanzlerin am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit.

Merkel sei seit Montag in Washington und werde am Donnerstag nach Berlin zurückkehren. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Zuvor hatte der frühere US-Präsident Barack Obama auf Twitter ein Foto veröffentlicht, das ihn gemeinsam mit Merkel bei einem Museumsbesuch in Washington zeigt. Er habe als Präsident gesehen, wie Merkel mit ihrem weisen Pragmatismus, ihrer guten Laune und ihrem unerbittlichen moralischen Kompass durch Krisen geführt habe, schrieb Obama in dem Kurznachrichtendienst.

Er ergänzte: „Und ich fühle mich glücklich, sie eine Freundin nennen zu dürfen.“ Er sei dankbar für die Gelegenheit, das „National Museum of African American History and Culture“ besuchen zu dürfen.

Beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau hatten die Staats- und Regierungschefs noch einmal an ein denkwürdiges Foto von Merkel und Obama erinnert. Sie versammelten sich am Wochenende an der legendären Holzbank, von der 2015 vor Schloss Elmau ein ikonisches Bild von Merkel und Obama entstanden war. Vor sieben Jahren saß Obama mitten auf der Bank und breitete seine Arme sehr lässig auf der Lehne aus, während vor ihm Merkel ebenfalls mit ausgebreiteten Armen stand.

Ikonisches Foto: Angela Merkel und Barack Obama beim G7-Gipfel in Elmau 2015 Foto: Reuters/Michael Kappeler/Pool

Merkel hatte kürzlich gesagt, in ihrem neuen Lebensabschnitt nach 16-jähriger Amtszeit viel reisen zu wollen. Dabei hatte sie vor allem auch den Plan geäußert, den Westen Deutschlands näher kennenlernen. Sie habe bisher nur wenig gemacht, was viele Menschen gern und selbstverständlich unternähmen, sagte Merkel. „Ich gehe jetzt in den Teil meines Lebens, der mir bisher verwehrt war. Als Mensch.“ (mit dpa)