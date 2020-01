Ein Getränkemarkt im sachsen-anhaltinischen Bad Bibra verkauft eine Biermarke eines bekannten Neonazi-Aktivisten. Bei Twitter kursieren Fotos, auf denen mehrere Kästen der Marke „Deutsches Reichsbräu“ zu sehen sind. Der Kasten wird zum Preis von 18,88 Euro angeboten. Die Zahlenkombination wird in rechtsradikalen Kreisen häufig als Erkennungszeichen genutzt. Die Nummer der Buchstaben im Alphabet ergeben die Initialen Adolf Hitlers, A.H., die 88 bedeuten demnach „Heil Hitler“.

Der Getränkemarkt ist Teil der Getränke-Quelle Franchise Gruppe. Ein Unternehmenssprecher äußerte sich gegenüber dem Tagesspiegel schockiert und kündigte an, die Zusammenarbeit mit dem Franchisenehmer zu beenden.

„Am Montag wird ein Mitarbeiter in Bad Bibra eintreffen und sämtliche Schilder von Getränke-Quelle entfernen.“ Man habe auf die Auswahl des Sortiments keinen Einfluss. Der Sprecher betonte, dass rechtsradikales Gedankengut in seinem Unternehmen nicht geduldet werde.

Inhaber Tommy Frenck ist fester Bestandteil der rechten Szene

Die Biermarke gehört dem Neonazi und ehemaligen NPD-Politiker Tommy Frenck. Auf seiner Internetseite hatte er erst vor wenigen Wochen seine eigene Biermarke angekündigt. Frenck gilt in der Szene als feste Größe.

In seinem Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“ in Kloster Veßra in Thüringen finden regelmäßig Veranstaltungen mit rechtsradikalem Bezug statt. Zum 20. April (der Geburtstag Adolf Hitlers) wirbt die Gastronomie mit einem Schnitzel für 8,88 Euro.

Bei Facebook äußerte sich Landrat Götz Ulrich (CDU) beschämt über die Neuigkeiten. „Während gerade in Yad Vashem in Israel der deutsche Bundespräsident zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz spricht, findet in meinem Heimatort Bad Bibra der Verkauf von Bier mit dem Namen 'Deutsches Reichsbräu in einem Getränkemarkt statt.“ Seiner Aussage zufolge findet das Bier rasenden Absatz und sei bereits ausverkauft.

Generalstaatsanwalt nimmt Ermittlungen auf

Die Polizei Thüringen teilte über den Kurznachrichtendienst Twitter lediglich mit, dass die aufgedruckten Symbole nicht verboten seien und keine strafrechtlich relevante Handlung vorliege. Ob das Bier noch in anderen Märkten zum Verkauf steht, ist aktuell nicht bekannt.

Wie die Leipziger Volkszeitung berichtete, hat der Generalbundesanwalt Ermittlungen wegen des Verwendens von verfassungsfeindlichen Symbolen übernommen. So soll Paragraph 86a StGB („Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen“) auch dann wirksam sein, wenn Ähnlichkeiten mit bekannten Symbolen vorliegen würden.