Neue Regierung in Israel gebildet Ein Land rückt nach rechts

Israel bekommt eine neue Regierung – und sie steht weiter rechts als jede vorherige in der Geschichte des Landes. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, nur 20 Minuten vor Ablauf der Frist, teilte der frühere und zukünftige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem Staatspräsidenten Yitzhak Herzog mit, dass ihm die Koalitionsbildung gelungen sei. Bis zum 2. Januar muss die neue Regierung vereidigt werden.

Bis dahin dürfte weiter intensiv verhandelt werden, denn noch gibt es keinen Koalitionsvertrag, nur vorläufige Einigungen. Neben der konservativen Likud-Partei Netanjahus besteht das neue Bündnis aus zwei ultraorthodoxen Kräften sowie dem Parteienbündnis Religiöser Zionismus, das nach der Parlamentswahl Anfang November wieder in seine drei ursprünglichen Kräfte zerfallen ist.

Die radikalste von ihnen ist die Jüdische Stärke, angeführt von dem rechtsextremen und mehrfach vorbestraften Itamar Ben-Gvir, der vor nicht allzu langer Zeit selbst unter etablierten rechten Parteien als politischer Paria galt.

Dass sich die Koalitionsverhandlungen länger hinzogen als gedacht – nach „zwei Wochen“ werde die Regierung stehen, hatte es zunächst vollmundig aus dem Likud-Lager getönt –, lag auch an den Maximalforderungen der radikalen Rechten. Ben-Gvir etwa verlangte nicht nur das Amt des Ministers für Innere Sicherheit, um, wie im Wahlkampf versprochen, „für Ordnung zu sorgen“ und Störenfrieden – gemeint waren offenbar arabische Bürger – zu zeigen, „wer Herr im Haus ist“.

Er forderte zudem auch die Hoheit über die Grenzpolizei im Westjordanland, die bislang der Armeeführung untersteht, sowie erweiterte Befugnisse, um Richtlinien und Prioritäten der nationalen Polizei zu beeinflussen. Trotz Warnungen zahlreicher früherer Vertreter aus Militär und Polizei gab Netanjahu nach.

Nicht nur Ben-Gvir gegenüber machte der zukünftige Regierungschef weitreichende Zugeständnisse, die viele Analysten überraschten und Berichten zufolge Parteifreunde verärgerten. Der Vorsitzende des Religiösen Zionismus, Bezalel Smotrich, wie Ben-Gvir ein ideologischer Unterstützer des umstrittenen israelischen Siedlungsprojekts im Westjordanland, soll offenbar Finanzminister werden; zudem soll auf sein Drängen hin der Siedlungsbau ausgeweitet sowie die Autorität über zivile Angelegenheiten in den Siedlungen, die bislang militärische Behörden innehatten, auf diverse Ministerien übertragen werden.

Regierungen in Israel

Netanjahus Lager hatte bei der Wahl am 1. November 64 von 120 Sitzen geholt. Es war bereits die fünfte Wahl binnen dreieinhalb Jahren. Der frühere Langzeit-Ministerpräsident kehrt damit nach anderthalb Jahren in der Opposition an die Macht zurück. In Israels Geschichte war niemand länger im Amt als er. Netanjahu war von 1996 bis 1999 Ministerpräsident, danach wieder durchgängig von 2009 bis 2021. Mit seiner Ablösung im vergangenen Jahr galt die Ära Netanjahu vorerst als beendet. Die Acht-Parteien-Koalition seiner Nachfolger war im Juni jedoch an inneren Streitigkeiten zerbrochen. Die liberale Zukunftspartei des scheidenden Regierungschefs Jair Lapid landete mit 24 Mandaten bei der Wahl auf dem zweiten Platz. (dpa)