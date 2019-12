Die Flüchtlingskrise in Griechenland spitzt sich weiter zu, immer mehr Migranten und Flüchtlinge setzen - teils auch in Segeljachten - von der Türkei nach Europa über: In und um die Registrierlager auf den Ostägäisinseln harren nach Angaben des griechischen Bürgerschutzministeriums vom Montag 40 313 Migranten aus – laut griechischem Staatsfunk seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes Rekord.

Erst am Dienstag hat die griechische Küstenwache vor Kalolimnos 30 Migranten gerettet, meldet die Nachrichtenagentur dpa.

Migranten: Schlepper nutzen auch Segelyachten

In den 24 Stunden zuvor seien 162 weitere von der Küstenwache vor anderen Inseln aufgegriffen worden. 389 Menschen setzen aus der Türkei nach Lesbos, Chios, Samos und Kos über, berichtete das Staatsfernsehen.

Hunger und Regen im Horrorcamp Moria. Eine Frau trägt in einem provisorischen Lager neben dem Camp Moria auf der Insel Lesbos in... Foto: Angelos Tzortzinis/dpa

Teils nutzen Schlepper auch Segeljachten. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hatten bis 24. November 52 719 Migranten zunächst zu den Ägäisinseln übergesetzt, 20 000 mehr als in ganz 2018 (32 494).

Auf Lesbos ist eine 27-jährige afghanische Mutter laut AFP im Lager Kara Tepe bei der Explosion einer Gasflasche, die den Wohncontainer heizen sollte, gestorben.

Flüchtlinge: Italien rettet unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Horrorcamp

Auch auf Lesbos ist mindestens eine Frau bei einem Unglück mit einer Gasflasche ums Leben gekommen. Im überfüllten Hotspot auf Chios wurden bei Ausschreitungen zwischen Migranten drei Menschen verletzt. Das UNHCR fordert, Athen müsse die 5000 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) auf den Inseln schützen und faire Asylprozesse ermöglichen.

Rund 40 der Kinder und Jugendliche alleine hat jetzt Italien aufgenommen, auch Deutschland will UMF aus Camps holen. Die Balkanroute führt jetzt über Bosnien, Kroatien und Slowenien.