Gedenken an den Mauerfall vor 29 Jahren

In der Gedenkstätte werde deshalb unermüdlich an der „Vermittlung unserer europäischen Werte“ gearbeitet, sagte Klausmeier. Zugleich erinnerte der Gedenkstättenchef an die anderen historischen Ereignisse am 9. November. Der Tag stehe für die tragischsten wie für die glücklichsten Ereignisse in der deutschen Geschichte, sagte Klausmeier mit Blick auf die Novemberpogrome von 1938 und den Mauerfall 1989. (epd)



Am Nachmittag hat sich das Gedenken in Berlin auf die Erinnerung an ein freudiges Ereignis verlagert. In der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße fanden eine Andacht in der Kapelle der Versöhnung sowie eine Gedenkveranstaltung mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) statt, um an den Mauerfall vor 29 Jahren zu erinnern. Nach dem traditionellen Posaunenruf in Anspielung an die biblischen Trompeten von Jericho rief der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Axel Klausmeier, dazu auf, die in der friedlichen Revolution und im deutschen Einigungsprozess errungenen Freiheiten nicht als selbstverständlich zu erachten.