Merkel: "Migration geht alle Mitgliedstaaten an" Merkel geht zunächst auf Europa ein. "Europa ist ein Versprechen für Frieden und Freiheit. Das Wohlstandsversprechen gilt für viele als nicht mehr so einfach erfüllbar, was man in der Eurokrise gesehen hat. Beim Europäischen Rat haben wir uns mit der großen Frage beschäftigt: der Migration. Wir haben uns dazu verständigt, dass dies keine Frage einzelner Mitgliedstaaten ist, sondern alle angeht. Wir brauchen solidarische und realistische Antworten in Europa"