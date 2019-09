Die Zerreißprobe im britischen Parlament

Die Opposition und Rebellen aus der Regierungsfraktion wollen mit Hilfe einer Dringlichkeitsdebatte die Tagesordnung des Parlaments ändern, um am Mittwoch ihren Gesetzentwurf gegen einen No-Deal-Brexit einbringen zu können. Gelingt das, könnte schon am Mittwoch in zweiter und dritter Lesung darüber abgestimmt werden, sodass der Entwurf am Donnerstag im Oberhaus debattiert werden kann. Die Regierung hat jedoch angekündigt, eine Neuwahl herbeiführen zu wollen, sollten sich die Rebellen am Dienstag durchsetzen. Sie braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit.

Die Gegner eines ungeregelten Austritts aus der EU stehen unter immensem Zeitdruck. Johnson hatte in der vergangenen Woche erfolgreich beantragt, die laufende Sitzungsperiode bereits in der kommenden Woche - frühestens am 9. und spätestens am 12. September - wieder bis zum 14. Oktober zu unterbrechen. Im schottischen Edinburgh soll es eine Anhörung vor einem schottischem Gericht dazu geben, ob die dem Parlament von Johnson auferlegte Zwangspause rechtens ist. Ein Richter im nordirischen Belfast soll entscheiden, ob es noch in dieser Woche eine Anhörung zu einem Antrag auf eine gerichtliche Verfügung gegen die Zwangspause gibt. Ursprünglich sollte sie erst am 6. September stattfinden.

(Quelle: dpa)