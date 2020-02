"Politische Klasse in Thüringen muss Situation lösen"

Im "Phoenix"-Interview wehrte sich Mike Mohring auch gegen Interventionen aus dem Bund. "Die politische Klasse in Thüringen muss in der Lage sein, diese Situation zu lösen", sagte er. Danach gefragt, ob das auch bedeuten könnte, den Weg zu einer Wahl Ramelows freizumachen, sagte er: "Da wird's ein Verfahren geben, in dem das aufgeht." Eine Auflösung des Landtags sieht er nicht als richtigen Weg an. "Wir sind nicht in der Verantwortung für Neuwahlen zu sorgen", sagte Mohring - in Abgrenzung zu den Forderungen der CDU-Bundesspitze.

"Die unmittelbare Forderung nach Neuwahlen hat viele irritiert, die angedrohten Zwangsmaßnahmen haben noch mehr irritiert", ergänzte Mohring - eine klare Kritik an dem Stimmen aus der Parteispitze in Berlin. An der CDU-Basis, aber auch in der Bevölkerung in Thüringen gebe es eine "breite Zustimmung" für die Entscheidung im Landtag vom Mittwoch, sagte Mohring auch. Er selbst habe jedoch deutlich gemacht, dass er nicht bereit wäre, sich mit AfD-Stimmen wählen zu lassen. Deshalb habe er auch dafür gesorgt, dass kein anderer CDU-Bewerber angetreten sei. Unverständnis zeigte Mohring dafür, dass FDP-Kandidat Kemmerich die Wahl angenommen hatte.

Vage blieb Mohring derweil bei der Frage, ob die CDU künftig auch bereit wäre, eigene Anträge mithilfe der AfD durchzubringen. Mohring sagte, seine Partei habe 22 Themenkomplexe benannt, mit der sie das Land voranbringen wolle. Dafür wollen sie sich "themenbezogen Mehrheiten" suchen. Ob das auch die AfD einschließen könnte, ließ er offen.