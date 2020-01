Nach einem Angriff auf einen Polizisten bei Ausschreitungen in Leipzig ermittelt das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die konkreten Tatumstände und Verletzungen, die ein Beamter erlitten habe, hätten die Staatsanwaltschaft zur Hochstufung veranlasst, sagte LKA-Sprecher Sprecher Tom Bernhardt am Mittwoch. Zuerst war wegen versuchten Totschlags ermittelt worden. Genauere Angaben wollte Bernhardt nicht machen.

Passanten und Feiernde stehen auf einer Kreuzung im Stadtteil Connewitz. Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

In Leipzig kam es an Silvester zu einer Auseinandersetzung zwischen Feiernden und Polizisten. Die Beamten seien am Connewitzer Kreuz mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen worden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Ein 38-jähriger Beamter habe dabei das Bewusstsein verloren und sei so schwer verletzt worden, dass er notoperiert worden sei. Drei weitere Beamte erlitten leichte Verletzungen.

Aus einer Gruppe von rund tausend Feiernden am Connewitzer Kreuz seien die Beamten massiv angegriffen worden. Eine „Gruppe von Gewalttätern“ habe dabei versucht, einen brennenden Einkaufswagen mitten in eine Einheit von Bereitschaftspolizisten zu schieben. Nach 2 Uhr habe sich die Lage wieder entspannt.

Die Polizei nahm neun Menschen fest. Sie sollen zur linksautonomen Szene gehören, wie die Polizei mitteilte. Drei von ihnen sollen später wieder freigelassen worden sein.

Das Connewitzer Kreuz war wegen der Vorfälle in der Nacht komplett gesperrt. Das Viertel ist linksalternativ geprägt. Dort gibt es immer wieder Zusammenstöße von Autonomen mit der Polizei.

Linke kritisiert Vorgehen der Polizei

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sprach am Mittwoch von „bewussten und gezielten Angriffen auf Menschenleben“. Es seien „schwere Straftaten“ begangen worden, die mit aller Härte des Rechtsstaates verfolgt würden. „Dieses menschenverachtende Vorgehen grenzt an versuchten Totschlag“, erklärte er.

Den Einkaufswagen sollen die Täter im brennenden Zustand in die Polizeimenge geschoben haben. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Ähnlich hatte sich zuvor Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze geäußert. Er sprach von „offensichtlich organisierten Angriffen“, bei denen die Täter „schwerste Verletzungen von Menschen verursachen beziehungsweise in Kauf nehmen“.

Jule Nagel, die für die Linksfraktion im Sächsischen Landtag sitzt, kritisierte das Vorgehen der Polizei auf Twitter scharf: „Anstatt dass die Polizei den Kiez einfach mal verlässt, läuft sie immer wieder behelmt durch die Menge, rennt Menschen um und löscht Feuer. Sinnlos.“ Weiter schreibt sie: „Ekelhafte Polizeigewalt, überrennen unbeteiligter, wirre Einsatzmanöver, kalkulierte Provokation.“ (Tsp/dpa/AFP)