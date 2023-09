Rechtsextreme „Hammerskins Deutschland“ Faeser verbietet Neonazi-Gruppe – Razzien auch in Berlin und Brandenburg

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die rechtsextreme Gruppe „Hammerskins Deutschland“ verboten. Einsatzkräfte durchsuchten am Dienstagmorgen die Wohnungen von 28 Vereinsmitgliedern in zehn Bundesländern, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

Auch die regionalen „Chapter“ und die Teilorganisation „Crew 38“ der Gruppe seien verboten worden. Faeser sprach von einem „harten Schlag gegen den organisierten Rechtsextremismus“.

Durchsuchungen gab es den Angaben zufolge in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen.

In Berlin und Brandenburg gibt es an insgesamt sechs Orten Durchsuchungen. Die Polizei sei einem Amtshilfeersuchen des Bundesinnenministeriums nachgekommen, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. An zwei Orten in der Hauptstadt seien insgesamt 25 Kräfte im Einsatz gewesen. Am Morgen war der Einsatz noch nicht beendet.

„Hammerskins Deutschland“ Mitgliederzahl: rund 130 Mitglieder in Deutschland

rund 130 Mitglieder in Deutschland Dachorganisation: Hammerskin-Nation (HSN)

Hammerskin-Nation (HSN) Gründung: Die „Hammerskins“ wurden in den 1980er Jahren in Dallas (Texas) von den White Supremacists Wollin Lange und Scan Tarret gegründet.

Ableger: In den Ländern Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Portugal, Ungarn, Neuseeland und Australien gibt es sogenannte „Divisionen“.

Junge Neonazis bei einer Demonstration in Halbe, Brandenburg am 15.11.2003. © picture alliance/dpa/Zentralbild

„Hammerskins“-Razzien: Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg

Nach Informationen der „Bild“ durchsuchte die Polizei die Wohnungen von zwei Rechtsextremisten an der Strausberger Straße in Alt-Hohenschönhausen sowie am Anton-Saefkow-Platz in Lichtenberg.

In Brandenburg habe es Durchsuchungsmaßnahmen bei vier Tatverdächtigen gegeben, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam. „Zweimal im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, einmal im Barmin und einmal im Havelland.“

Es geht um Durchsuchungen zum Auffinden von Beweismitteln und dem Durchsetzen der Verbotsverfügung. Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam

Dabei seien circa 60 Einsatzkräfte vom Landeskriminalamt, der Bereitschaftspolizei und des Staatsschutzes im Einsatz. Der Einsatz in Brandenburg war am Morgen ebenfalls noch nicht abgeschlossen.

„Es geht um Durchsuchungen zum Auffinden von Beweismitteln und dem Durchsetzen der Verbotsverfügung“, sagte die Sprecherin. Informationen zu den Ergebnissen der Durchsuchungen lägen noch nicht vor.

„Hammerskins“ verzeichnet rund 130 Mitglieder

Die Gruppe mit rund 130 Mitgliedern richte sich „gegen die verfassungsmäßige Ordnung sowie gegen den Gedanken der Völkerverständigung“, teilte das Bundesinnenministerium weiter mit. Die „Hammerskins Deutschland“ nähmen in der rechtsextremistischen Szene in Europa eine „herausragende Rolle“ ein.

Mit diesem Verbot beenden wir in Deutschland das menschenverachtende Treiben einer international agierenden Neonazi-Vereinigung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD)

„Das Verbot der ,Hammerskins Deutschland’ ist ein harter Schlag gegen den organisierten Rechtsextremismus“, erklärte Innenministerin Faeser. „Mit diesem Verbot beenden wir in Deutschland das menschenverachtende Treiben einer international agierenden Neonazi-Vereinigung.“

Die „Hammerskins Deutschland“ sind nach Angaben des Innenministeriums ein Ableger der im Jahr 1988 in den USA gegründeten „Hammerskins Nation“.

Zweck der Gruppe sei es, ihre rechtsextremistische Weltanschauung auszuleben und zu verfestigen, insbesondere durch Konzerte. Dort würden auch Nicht-Mitglieder mit rechtsextremistischem Gedankengut konfrontiert, ideologisiert und radikalisiert. (AFP)