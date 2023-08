Rekord aus dem Vormonat übertroffen AfD steigt auf neuen Höchstwert von 21 Prozent

Die AfD erstarkt in einer Wahlumfrage weiter. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, könnte die Partei mit 21 Prozent ihren Höchstwert aus dem Vormonat nochmals übertreffen (plus ein Prozentpunkt im Vergleich zum Juli) und weiter an zweiter Stelle liegen, wie aus dem ARD-DeutschlandTrend vom Donnerstag hervorgeht.

Die Union wäre mit 27 (Juli: 28) Prozent stärkste Kraft. Die SPD käme aktuell auf 17 Prozent (18). Die Grünen hätten nach leichten Zugewinnen 15 (14) Prozent in Aussicht.

Die FDP läge unverändert auf sieben Prozent. Die Linke käme auf vier Prozent und würde die Fünf-Prozent-Hürde verfehlen.

Mit der Arbeit der Bundesregierung sind die Deutschen der Umfrage zufolge weiter mehrheitlich unzufrieden. Aktuell sind 21 (23) Prozent mit der Arbeit von SPD, Grünen und FDP sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden. 78 (75) Prozent seien damit weniger beziehungsweise gar nicht zufrieden.