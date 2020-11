Sollte Joe Biden zum 46. Präsidenten der USA gewählt werden, hat er versprochen das Land "zu einen". Doch selbst wenn ihm – was nicht sicher ist – ein Wahlsieg glückt, das Ziel der Einheit und des Versöhnens ist schon jetzt in weite Ferne gerückt, ebenso konkrete politische Ziele des US-Demokraten. Das liegt am zu erwartenden Wahlergebnis für den Senat.

Die Demokraten hatten gehofft, dort den Republikanern die Mehrheit abzunehmen. Diese liegt bislang bei 53 von 100 Sitzen. Nach aktuellem Stand sieht es aber nicht so aus, als ob die Demokraten diese Mehrheit knacken könnten.

Selbst der mehr als 100 Millionen Dollar schwere Wahlkampf in South Carolina führte nicht dazu, dass der dortige republikanische Amtsinhaber Lindsay Graham entmachtet worden wäre. Auch der 78-jährige Mehrheitsführer der Republikaner, Mitch McConnell, verteidigte in Kentucky souverän seinen Posten – und er dürfte keinerlei Ambitionen haben, einem möglichen Präsidenten Biden entgegenzukommen. Vor allem, wenn dessen Sieg von den Trump-Anhängern zu großen Teilen als nicht rechtmäßig angesehen würde.

Ein Senat, der sich offensiv gegen die Politik des Präsidenten stellt, würde weitere vier Jahre heftigen Streit, beziehungsweise Stillstand in wichtigen politischen Fragen bedeuten. Dabei hatten die Demokraten vor dem Wahl noch auf einen deutlichen Sieg ähnlich dem im Repräsentantenhaus bei den vergangenen Mid-Term-Elections gehofft.

Vor zwei Jahren konnten damals viele demokratische Kandidaten den republikanischen Konkurrenten ihre Sitze im Repräsentantenhaus streitig machen. Vor der jetzigen Wahl hatten Umfragen bei den Demokraten Erwartungen geschürt, dass sich nun im Senat eine ähnliche Entwicklung vollziehen würde.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell. Foto: via REUTERS

Doch diese Hoffnungen haben sich aller Voraussicht nach nicht erfüllt. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten zwar wohl weiter die Mehrheit, allerdings haben sie im Vergleich zu vor zwei Jahren wieder Sitze verloren. Im Senat rechnet kaum noch jemand mit einer demokratischen Mehrheit.

Doch um Entscheidungen in wichtigen Politikfeldern wie der Gesundheits- und der Klimapolitik durchzusetzen oder auch ein Konjunkturpaket angesichts der Coronakrise, wäre ein Präsident Biden auf die Zustimmung des Senats angewiesen. Auch Pläne der Demokraten, die Zusammensetzung des Supreme Courts zu ändern oder vielleicht sogar das umstrittene Wahlrecht zu reformieren, benötigen eine Mehrheit bei den Senatoren. Schwer vorstellbar, dass Biden diese mit Hilfe der Republikaner bekommen würde.

Und nicht nur, was die Gesetzgebung betrifft, auch bei der Besetzung wichtiger Posten, beispielsweise der von Bundesrichtern, entscheidet der Senat mit – und kann so einem unliebsamen Präsidenten immer wieder Steine in den Weg legen.

Joe Biden müsste als letzten Ausweg aus so einer Patt-Situation mit Verordnungen regieren, so wie es Donald Trump nach seiner Wahl getan hat. Auch Barack Obama hatte als Präsident schon auf diese Maßnahmen zurückgreifen müssen. Er hatte es ab 2014 ebenfalls mit einem republikanischen Senat zu tun – unter einem Mehrheitsführer Mitch McConnell.