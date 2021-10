AfD-Chef Jörg Meuthen wird auf dem Bundesparteitag im Dezember nicht noch einmal für den Bundesvorstand kandidieren. Das bestätigten Parteikreise dem Tagesspiegel. Seit 2015 ist er einer von zwei Bundessprechern der Partei. In den vergangenen Jahren hatte Meuthen aber immer weiter an Rückhalt in der Partei verloren. Er gilt als vergleichsweise gemäßigt und hatte sich in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, Rechtsextreme aus der Partei zu drängen und den rechtsextremen Flügel um Björn Höcke aufzulösen. (Mehr in Kürze)