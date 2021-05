Der ehemalige Chefberater des britischen Premierministers Boris Johnson, Dominic Cummings, hat harsche Vorwürfe gegen die Regierung wegen deren Kurs in der Corona-Krise geübt. In einer Serie von Tweets erklärte Cummings am Samstagabend, die Regierung habe zu Beginn der Corona-Pandemie sehr wohl eine Politik der „Herdenimmunität“ verfolgt, dies aber später bestritten und damit bewusst gelogen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Nach den Angaben von Johnsons Ex-Berater und einstigem Vertrauten hatte die Regierung ursprünglich geplant, das Virus wie eine Grippe zu behandeln und darauf zu setzen, dass ein Großteil der Bevölkerung nach einer Ansteckung immun sein würde. „Herdenimmunität“ bis September 2020 „war buchstäblich der offizielle Plan“, versicherte Cummings auf Twitter.

Dieser Plan sei erst zwei Wochen vor Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 aufgegeben worden, nachdem Downing Street mehrfach gewarnt worden sei, dass dies zu einer „Katastrophe“ führen würde. Cummings warf Gesundheitsminister Matt Hancock vor, die Öffentlichkeit dazu belogen zu haben. Hancock habe mit seinen Dementis „Schwachsinn“ erzählt.

Cummings erklärte weiter, mit den „richtigen Vorbereitungen und kompetenten Leuten in der Verantwortung“ hätte die Regierung wahrscheinlich den ersten Lockdown vermeiden können. Ganz sicher aber hätte es „keine Notwendigkeit“ für die beiden späteren Lockdowns gegeben.

Innenministerin Priti Patel weißt Cummings Vorwürfe zurück

Innenministerin Priti Patel wies am Sonntag Cummings Vorwürfe zurück. Es sei „durchaus nicht“ das ursprüngliche Ziel der Regierung gewesen sei, für „Herdenimmunität“ zu sorgen, sagte sie der BBC. Auch die Leiterin der Behörde für Gesundheitssicherheit, Jenny Harries, versicherte in der BBC, „Herdenimmunität“ habe nie zur Strategie der Regierung gehört.

[Mehr zum Thema: Diese Frau ist verantwortlich für Großbritanniens erfolgreiches Impfprogramm]

Cummings Angriffe geben einen Vorgeschmack auf seine Anhörung vor einem Parlamentsausschuss, der die Reaktion der Regierung auf die Pandemie untersucht. Bereits im Vorfeld hatte Johnsons ehemaliger Vertrauter seine Bereitschaft bekundet, dem Ausschuss detaillierte Auskünfte zum mutmaßlichen Fehlverhalten des Regierungschefs zu geben. Er werde den Abgeordneten Rede und Antwort stehen, „so lange, wie sie wollen“. Kürzlich drohte er zudem, bei der Anhörung geheime Dokumente offenzulegen.

Cummings, der Intimfeind Johnsons

Cummings, der nach einem Machtkampf im Spitzenteam des Premierministers seinen Posten als Chefberater räumen musste, hat sich inzwischen zu Johnsons Intimfeind entwickelt. Dabei schreckt er auch vor einer Schlammschlacht nicht zurück.

Im vergangenen Monat stellte Cummings in einem langen Blog-Beitrag die Integrität und Kompetenz des Premiers in Frage.

Mit seinem Rundumschlag gegen Johnson wehrte er sich gegen Medienberichte, wonach er hinter der Weitergabe von vertraulichen Textnachrichten stehen soll, die den Premier in ein schlechtes Licht rücken.

Mehr zum Thema „Sollen sich die Leichen zu Tausenden auftürmen“ Schlammschlacht in 10 Downing Street

Cummings hatte seinen Posten in der Downing Street nach erbittertem Streit im engsten Beraterzirkel im Dezember verlassen. Der frühere enge Vertraute des Premiers hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von Anschuldigungen gegen Johnson erhoben. Am Mittwoch soll er vor den Gesundheits- und Wissenschaftsausschüssen des Unterhauses aussagen, die die Pandemiereaktion der Regierung untersuchen. (AFP, dpa)