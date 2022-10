Tote Zivilisten, Strom- und Wärmeversorgung betroffen Russland greift Ziele in der gesamten Ukraine mit Raketen und Drohnen an

Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew, sowie in weiteren Großstädten, ist es am Montagmorgen zu schweren Explosionen gekommen. Es habe mehrere Einschläge gegeben, berichteten der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko und eine Korrespondentin der Deutschen Presse-Agentur.

Klitschko sprach explizit von russischem Raketenbeschuss und forderte die Menschen via Telegram auf, Schutz zu suchen. Den ersten Luftalarm gab es ab 6.47 Uhr. Um 7.50 Uhr erschien laut Tagesspiegel-Informationen die Aufschrift "Luftangriff" am Hauptgebäude der Polizei in Wladimirskij.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP hörten im Stadtzentrum drei laute Explosionen, nach Beobachtungen der dpa-Korrespondentin im Zentrum soll ein Feuerball am Himmel zu sehen gewesen sein. In sozialen Netzwerken waren Rauchwolken zu sehen. Die Behörden meldeten mindestens fünf Todesopfer und zwölf Verletzte.

Antwort auf die Explosion auf der Krim-Brücke

Andere Augenzeugen berichteten von fünf Einschlägen. Die genaue Zahl war unklar. Der ukrainische Millitär gab an, Russland habe bisher 75 Marschflugkörper auf ukrainische Städte abgefeuert, 41 davon seien jedoch von der Luftabwehr abgeschossen worden, wie der „Wall Street Journal“-Korrespondent Yaroslav Trofimov auf Twitter berichtete.

Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Angriffe als Moskaus Antwort auf die Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke.

Nach Explosionen auf der Krim-Brücke hatte Russland Vergeltung angekündigt. © Valentyn Ogirenko/REUTERS

Die ukrainische Journalistin Oksana Naumova, die vor kurzem vor der Besetzung aus Cherson in die ukrainische Hauptstadt geflohen ist, berichtet gegenüber dem Tagesspiegel:

„Die Explosionen ertönten schon am Morgen. Der Alarm dauerte zwei Stunden an. Meine Fenster vibrieren und mein Kühlschrank springt auf die Fensterbank. Wir wissen bereits, dass es einen Check-in im Zentrum der Hauptstadt gibt. Der Kiewer Bürgermeister Klitschko hatte dies bereits angekündigt. Für mich ist es noch schrecklicher, in Kiew zu sein als in Cherson. In Cherson wussten wir wenigstens, dass Leute getroffen wurden, die gegen die Russen gekämpft haben. Hier haben die Russen Zivilisten angegriffen.“

Im Internet kursieren Fotos von Ukrainern aus Luftschutzbunkern in Kiew:

Kiew ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs bereits mehrfach von russischen Raketen getroffen worden. Es war der schwerste Vorfall dieser Art und der erste Angriff auf die Stadt seit Monaten.

Ein massiver Raketenangriff auf das Gebiet, es gibt Tote und Verletzte. Militärgouverneur Walentyn Resnitschenko

„Eine der Raketen ist beim Gruschewski-Denkmal in der Wolodymyr-Straße heruntergekommen. Die Rettungskräfte sind an der Arbeit“, teilte der Berater des Innenministeriums, Anton Geraschtschenko, mit. Die Wolodymyr-Straße liegt direkt im Zentrum Kiews.

Landesweiter Luftalarm

Das Präsidialamt sprach kurz darauf von Angriffen auf „viele“ ukrainische Städte, in fast allen Landesteilen der Ukraine herrscht mittlerweile Luftalarm. „Ein massiver Raketenangriff auf das Gebiet, es gibt Tote und Verletzte“, teilte der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk um die Industriestadt Dnipro, Walentyn Resnitschenko, am Montag auf seinem Telegram-Kanal mit.

Brennende Autos nach einem Rakatenangriff Russlands. © Valentyn Ogirenko/REUTERS

Über Einschläge berichten auch die Behörden von Lwiw, Chmelnyzkyj und Schytomyr. Resnitschenko rief die Bewohner des Gebiets dazu auf, in den Bombenschutzkellern zu bleiben.

Beschuss der kritischen Infrastruktur

Getroffen wurden Berichten zufolge nicht nur die Gebietshauptstadt Dnipro, sondern auch die Städte Nikopol und Marhanez, die dem Atomkraftwerk Saporischschja gegenüber am anderen Ufer des Flusses Dnipro liegen.

Die Angriffe sollen sich dabei gezielt gegen kritische Infrastruktur richten. Berichten zufolge soll die Infrastruktur zur Stromversorgung in Lwiw beschossen worden sein. Der Bürgermeister von Lwiw, Andriy Sadovyi, schrieb auf Twitter, der Betrieb der Wärmekraftwerke der Stadt sei vorübergehend eingestellt worden.

Raketenangriffe auf Slowjansk und Saporischschja

In der Großstadt Saporischschja war nach den nächtlichen Raketenangriffen am Morgen ebenfalls Luftalarm. Vier Tote gab es Behördenangaben zufolge durch einen Raketenangriff in der ostukrainischen Großstadt Slowjansk im Gebiet Donezk.

Freiwillige Helfer arbeiten an der Beseitigung von Trümmern in Saporischschja. (Archivfoto vom 09.10.2022) © Leo Correa/dpa

Der Einschlag sei im Stadtzentrum erfolgt, teilte Bürgermeister Wadym Ljach mit. In der westukrainischen Großstadt Lwiw seien schwere Explosionen zu hören, teilte der Bürgermeister Andrij Sadowyj mit.

In mehreren Stadtteilen ist der Strom ausgefallen. „Im Gebiet Chmelnyzkyj sind Explosionen zu hören. Die Flugabwehr ist im Einsatz“, teilte auch der dortige Gouverneur, Serhij Hamalij, mit. Zu möglichen Opfern machte er keine Angaben.

Zuvor hatte der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, der Ukraine Vergeltung für die Explosionen auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke angedroht. Die Chefredakteurin von „Russia Today“ Margarita Simonyan schrieb auf Twitter: „Hier habt ihr eure Antwort.“

Kremlchef Wladimir Putin hatte am Sonntag von einem „Terroranschlag“ auf die Brücke gesprochen und - wie Medien in Kiew - den ukrainischen Geheimdienst SBU verantwortlich gemacht. Bestätigt hatte der SBU eine Beteiligung aber nicht. Die SBU-Zentrale liegt im Stadtzentrum in Kiew.

Ukraine gibt sich kämpferisch

Im Internet kursieren Videos aus einer Kiewer U-Bahn-Station, in der zahlreiche Ukrainer Schutz suchen und gemeinsam singen: Russland, wir singen und bleiben stark, egal wie sehr ihr versucht, uns zu töten.

Auch das ukrainische Verteidigungsministerium gab sich kämpferisch. „Ihr Russen glaubt also wirklich, dass ihr eure Ohnmacht auf dem Schlachtfeld mit Raketenangriffen auf friedliche Städte kompensieren könnt? Ihr kapiert es einfach nicht, oder? Eure Terroranschläge machen uns nur stärker. Wir sind hinter euch her.“ schrieb das Ministerium auf Twitter.

