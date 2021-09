"Was man nicht gleich am Anfang macht, wird man im Laufe der Wahlperiode nicht mehr realisieren können", sagte Armin Laschet (CDU) am Montag in Berlin. Der Kanzlerkandidat der Union stellte sein Sofortprogramm für die ersten 100 Tage als Kanzler vor.

Das von den Parteigremien verabschiedete Programm verspricht Entlastungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Familien und den Abbau von Bürokratie für Unternehmen. "Das alles will ich unmittelbar nach Amtsantritt als Bundeskanzler durchsetzen", sagte Laschet. Das Programm solle in den ersten 100 Tagen einer von ihm geführten Regierung abgearbeitet werden.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mit seinem Sofortprogramm will der Unionskanzlerkandidat im Wahlkampf-Endspurt die Trendwende in den Umfragen schaffen und wieder in die Offensive kommen. Das Programm besteht aus insgesamt sechs "Paketen".

Die wichtigsten Tagesspiegel-Artikel zur Bundestagswahl 2021:

Sechs Pakete mit Sofortmaßnahmen

So sollen "unmittelbar nach Amtsantritt" sechs Pakete mit Sofortmaßnahmen auf den Weg gebracht werden.

Das Familienpaket:

Mehr Geld für Eltern und Kinder: Das Ehegattensplitting soll erhalten blieben. Der Grundfreibetrag der Kinder soll auf den der Erwachsenen angehoben werden. Das Kindergeld soll angehoben werden.

Das Ehegattensplitting soll erhalten blieben. Der Grundfreibetrag der Kinder soll auf den der Erwachsenen angehoben werden. Das Kindergeld soll angehoben werden. Mehr Geld für Alleinerziehende: Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende soll auf 500 Euro erhöht werden.

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende soll auf 500 Euro erhöht werden. Eigenheim für Familien: Der Freibetrag der Grunderwerbssteuer soll 250.000 Euro betragen. 100.000 Euro zusätzlich kommt auf den Freibetrag pro Kind dazu.

Der Freibetrag der Grunderwerbssteuer soll 250.000 Euro betragen. 100.000 Euro zusätzlich kommt auf den Freibetrag pro Kind dazu. Mehr Hilfe für pflegende Angehörige: Der Eigenanteil von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen soll bei stationärer Pflege und im Pflegeheim auf 700 Euro gedeckelt werden.

Der Eigenanteil von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen soll bei stationärer Pflege und im Pflegeheim auf 700 Euro gedeckelt werden. Familiengerechtes Wohnen ermöglichen: Das Wohngeld soll erhöht werden.

Das Wohngeld soll erhöht werden. Vorfahrt für Kinderbetreuung: Kinderbetreuungskosten sollen bis zu einer Höhe von 6000 Euro vollständig abzugsfähig gemacht werden.

In der Familienpolitik will der Kanzlerkandidat von CDU und CSU das Ehegattensplitting erhalten und den Grundfreibetrag für Kinder bei der Steuer auf den der Erwachsenen anheben. Das Kindergeld soll zudem erhöht werden, ohne dass allerdings ein konkreter Betrag genannt wird. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende soll auf 5000 Euro erhöht werden.

[Mehr zum Thema: Unionskanzlerkandidat im Interview - „Was macht das mit Ihnen, als Depp hingestellt zu werden, Herr Laschet?“ (T+)]

Beim Immobilienkauf will Laschet es den Ländern ermöglichen, "einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 250.000 Euro pro Erwachsenen plus 100.000 Euro pro Kind beim erstmaligen Erwerb selbstgenutzten Wohnraums zu gewähren". Zudem soll es mehr Hilfe für pflegende Angehörige geben. Dazu solle der "Eigenanteil von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen bei stationärer Pflege und im Pflegeheim auf 700 Euro" gedeckelt werden.

Das Sicherheitspaket:

Mehr Sicherheit durch Videokameras: Jährlich sollen 1000 neue Videokameras etwa an Bahnhöfen installiert werden.

Jährlich sollen 1000 neue Videokameras etwa an Bahnhöfen installiert werden. Mehr Schutz für Einsatzkräfte: Die Mindeststrafe für Angriffe auf Einsatzkräfte soll auf sechs Monate erhöht werden, bei heimtückischen Attacken auf ein Jahr.

Die Mindeststrafe für Angriffe auf Einsatzkräfte soll auf sechs Monate erhöht werden, bei heimtückischen Attacken auf ein Jahr. Vernetzte Sicherheit: Es soll ein Nationaler Sicherheitsrat entstehen, der im Bundeskanzleramt angesiedelt sein soll.

Im Sicherheitsbereich setzt Laschet auf verstärkte Video-Überwachung an öffentlichen Orten wie Bahnhöfen. Er will dafür sorgen, "dass es jedes Jahr 1000 neue Videokameras an Bahnhöfen gibt". Die Mindeststrafe für Angriffe auf Polizisten und Einsatzkräfte soll auf sechs Monate erhöht werden.

Das Beschleunigungspaket:

Beschleunigungspaket für Genehmigungsverfahren: Stromtrassen, Bahnstrecken und andere nachhaltige Projekte sollen schneller genehmigt werden können.

Stromtrassen, Bahnstrecken und andere nachhaltige Projekte sollen schneller genehmigt werden können. Weniger Zeit für Formulare: Betriebe sollen von Bürokratie bei der Umsatzsteuervoranmeldung, den Buchführungspflichten und bei Betriebsprüfungen entlastet werden.

Genehmigungsverfahren etwa für Strom- und Bahnstrecken will Laschet beschleunigen. Unternehmen will er mit einem "Entfesselungspaket" von Bürokratie entlasten. Im Handwerk soll die Meister-Ausbildung kostenfrei werden. Für Landwirte verspricht Laschet "keine neuen Belastungen".

Das Klimaschutzpaket:

Mehr Klimainnovation: Klimaschutz-Ausgaben sollen steuerlich absetzbar sein.

Klimaschutz-Ausgaben sollen steuerlich absetzbar sein. Deutschland-Dach-Programm: Es ist ein zinsloses Darlehen für Solardächer geplant.

Beim Klimaschutz will Unionskandidat Laschet dafür sorgen, "dass Investitionen in Klimatechnologien und Energieeffizienz zur CO2-Reduktion steuerlich besser abgesetzt werden können". Hauseigentümer sollen von der Förderbank KfW zinslose Darlehen für Solaranlagen auf Dächern erhalten.

Das Entlastungspaket:

Entlastung für kleine und mittlere Einkommen: Der Arbeitnehmerpauschbetrag soll auf 1250 Euro angehoben werden.

Der Arbeitnehmerpauschbetrag soll auf 1250 Euro angehoben werden. Mehr im Portemonnaie für Schüler, Studenten und Nebenjobber: Die Minijobgrenze soll von 450 Euro auf 550 Euro angehoben werden.

Die Minijobgrenze soll von 450 Euro auf 550 Euro angehoben werden. Mobilität fördern: Die Pendlerpauschale soll „dynamisiert“ werden.

Das Mittelstandspaket:

Kostenfreie Meisterausbildung: Die Meister-Ausbildung soll kostenfrei werden.

Die Meister-Ausbildung soll kostenfrei werden. Zukunfts-Garantie für unsere Landwirte: Es soll ein Bestandsschutz bei neuen Ställen in der Landwirtschaft durchgesetzt werden.

Es soll ein Bestandsschutz bei neuen Ställen in der Landwirtschaft durchgesetzt werden. Pakt für Mittelstand, Handwerk und Familienunternehmen: Lohnzusatzkosten sollen auf maximal 40 Prozent gedeckelt werden. Steuererhöhungen soll es nicht geben.

Genehmigungsverfahren etwa für Strom- und Bahnstrecken will Laschet beschleunigen. Unternehmen will er mit einem "Entfesselungspaket" von Bürokratie entlasten. Im Handwerk soll die Meister-Ausbildung kostenfrei werden. Für Landwirte verspricht Laschet "keine neuen Belastungen".

Zudem bekräftigte Laschet, er wolle im Bundeskanzleramt einen "Nationalen Sicherheitsrat" einrichten, um die Reaktion auf außen- und innenpolitische Sicherheitsherausforderungen besser zu koordinieren. In der Außenpolitik steht die Union demnach für "Stabilität statt unberechenbarer Alleingänge".

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner: "Das ist eine große Leerstelle"

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hat scharfe Kritik an dem 100-Tage-Programm des Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet geübt. "Dem Sofortprogrämmchen von Armin Laschet fehlt der Plan, wie er die Klimaziele erreichen will", sagte Kellner am Montag in Berlin. Es solle "weitergehen wie bisher". In dem Programm fehlten "entschiedene Maßnahmen, um die Erneuerbaren auszubauen oder aus der Kohle auszusteigen oder um die Transformation der sozial-ökologischen Gesellschaft zu schaffen". Das sei "eine große Leerstelle", kritisierte Kellner.

Laschet hatte sein "Sofortprogramm" am Vormittag vorgestellt. Das zuvor von den Parteigremien verabschiedete Programm verspricht insbesondere Entlastungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Familien und den Abbau von Bürokratie für Unternehmen.

Unter der Überschrift "Klimaschutzpaket" wird als Ziel genannt, "dass Investitionen in Klimatechnologien und Energieeffizienz zur CO2-Reduktion steuerlich besser abgesetzt werden können". Hauseigentümer sollen von der Förderbank KfW zinslose Darlehen für Solaranlagen auf Dächern erhalten.

CDU-Sofortprogramm reißt große Löcher in Staatsetat

Jens Südekum, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, ist der Meinung, dass für den Fall eines Sieges von Armin Laschet bei der Bundestagswahl das "Sofortprogramm" große Löcher in den Staatshaushalt reißen würde. Es enthalte eine Reihe teurer Versprechen - von der Deckelung des Eigenbeitrags in der Pflege bis zur Kostenübernahme der Meisterausbildung, sagte der Ökonom am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Gleichzeitig würden Steuerentlastungen in Aussicht gestellt, etwa durch eine Erhöhung des Kinderfreibetrages. "Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist völlig unklar", sagte Südekum, der Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums ist. "Es wird zu Haushaltslöchern im zweistelligen Milliardenbereich kommen. Diese allein durch Wirtschaftswachstum auffangen zu wollen, ist nicht realistisch."

Somit müsse die Union offen sagen, dass sie auch in den kommenden Jahren auf höhere Schulden setze. Das wäre in der momentanen Marktlage mit Negativzinsen durchaus vertretbar, werde aber bislang von der Union strikt abgelehnt. "Wenn ihr Sofortprogramm realistisch sein soll, muss die Union ihre Position zur Schuldenbremse überdenken", sagte Südekum.

Mehr zum Thema Nach dem zweiten TV-Triell Für Armin Laschet werden es zwei harte Wochen bis zur Wahl

Beim zentralen Thema Klimaschutz überzeuge das Sofortprogramm zudem nicht. "Zinsgünstige KfW-Kredite für Solardächer werden für die Erreichung der Klimaziele nicht reichen, zumal wenn gleichzeitig die Pendlerpauschale erhöht werden soll", sagte der Ökonom. (mit AFP und Reuters)