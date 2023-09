„Steht doch wenigstens zu eurem Rassismus!“ CDU schneidet Zahnarzt-Satz von Merz aus dem Video – X-Nutzer reagieren prompt

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sorgte jüngst mit einer umstrittenen Aussage für Aufsehen. Im „Welt-Talk“ des Springer-Senders „Welt“ mahnte er an, dass abgelehnte Asylbewerber in Deutschland trotzdem „die volle Heilfürsorge“ bekämen.

Entsprechend sei es nicht überraschend, wenn die Bevölkerung „wahnsinnig“ werde. Der Ampelkoalition warf er Untätigkeit bei der Migrationsfrage vor und ergänzte an Lars Klingbeil (SPD) und Omid Nouripour (Die Grünen), gerichtet: „Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land.“

Anschließend sagte Merz einen Satz über Asylbewerber, der nun bundesweit kontrovers diskutiert wird: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.“

Wer so spricht, spielt Menschen gegeneinander aus und stärkt nur die AfD. Nancy Faeser, Bundesinnenministerin

Massive Kritik an Merz´Aussage und der Vorwurf des Populismus ließen nicht lange auf sich warten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser schrieb auf X (vormals Twitter): „Das ist erbärmlicher Populismus auf dem Rücken der Schwächsten. Wer so spricht, spielt Menschen gegeneinander aus und stärkt nur die AfD.“ Sie ergänzte, dass die Behauptungen des CDU-Chefs schlichtweg falsch seien: „Denn Asylsuchende werden nur behandelt, wenn sie akut erkrankt sind oder unter Schmerzen leiden.“

Union entfernt Zahnarzt-Satz von Merz aus Video

In der Partei dürfte es nach den Aussagen des Vorsitzenden wohl Gesprächsbedarf gegeben haben. Wie unter anderem die „Bild“ berichtet, entfernte die CDU/CSU in einem auf X geteilten Videoausschnitt den umstrittenen Satz aus dem Talk.

In dem von der Union verbreiteten Video äußerte sich Friedrich Merz zunächst über die sogenannten Pull-Faktoren. An Klingbeil und Nouripour gerichtet sagt er: „Wir müssen uns über die Pull-Faktoren hier in Deutschland unterhalten. Und da bestreitet Ihre Partei, dass es überhaupt welche gibt. Aber die gibt es, und zwar massiv, sodass die Leute in der großen Zahl hierherkommen.“

Im Anschluss hieran müssten eigentlich die kontroversen Aussagen von Merz über die Heilvorsorge und der Zahnarzt-Satz folgen. Stattdessen schließt der CDU-Vorsitzende im Videoausschnitt mit den Worten: „Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. Sorry, wenn ich Ihnen das mal so ein bisschen deutlich sage. Es geht so nicht weiter.“

Reaktionen auf X lassen nicht lange auf sich warten

Dass der Zahnarzt-Satz aus dem geteilten Videoausschnitt herausgeschnitten wurde, entgeht derweil auch den X-Usern nicht.

Oha, da wurde ja eine bestimmte Passage ausgemerzt. X-User „MarcuseZett“

Unter dem Clip der CDU/CSU häufen sich mittlerweile Kommentare zur überarbeiteten Version. So schreibt etwa X-User „Storch_i“ in einem Beitrag unter dem Video „Liebe CDU/CSU, wieso haben Sie den Satz von Friedrich Merz einfach rausgeschnitten?“ Nutzer „Wurzelspitze“ befindet: „Hm. Das ist ja komisch. Fehlt da nicht eine Aussage.“ Und auch „MarcuseZett“ entgeht die Videobearbeitung nicht: „Oha, da wurde ja eine bestimmte Passage… ähm… ausgemerzt.“

„JuliaThom12“ mutmaßt unter dem Beitrag der Union: „Euch ist Euer Vorsitzender also selbst peinlich.“ Und „daniela_sepehri“ schreibt an die CDU/CSU gerichtet: „Steht doch wenigstens zu eurem Rassismus.“

Der vollständige Wortlaut von Merz´ Aussage ist hingegen immer noch in dem X-Beitrag von der „Welt“ enthalten. Hier wird der Videomitschnitt immer noch ungeschnitten geteilt.