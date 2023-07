„Systemisch ein gewisses Spannungsverhältnis“ Habeck nennt Verhältnis zu Lindner „supi“

Trotz anhaltender Streitereien zwischen den Partnern der Ampel-Koalition hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach eigener Aussage noch immer ein gutes Verhältnis zu Finanzminister Christian Lindner (FDP).

„Persönlich läuft es supi“, sagte der Grünen-Politiker am Montag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv. „Er ist der Finanzminister, er muss das Geld zusammenhalten. Ich bin der Wirtschaftsminister und würde gerne Initiativen für die Wirtschaft geben“, beschrieb Habeck die Situation.

Für viele grüne Ziele in der Wirtschaft seien Zuschüsse und Kreditabsicherungen notwendig. „Insofern haben wir systemisch sozusagen ein gewisses Spannungsverhältnis“, sagte Habeck. Doch das Persönliche sei davon nicht betroffen.

Zuletzt hatte es besonders zwischen den Grünen und der FDP Zank um den Haushalt gegeben. Der Streit war bereits im Februar eskaliert, als Habeck in einem Brief an Lindner die damals vorgelegten Eckwerte im Etatentwurf für nicht akzeptabel deklarierte. Auch beim Heizungsgesetz gerieten Grüne und FDP häufig aneinander.

Bei einem anderen Streitthema innerhalb der Ampel-Koalition, dem Elterngeld, verteidigte Habeck die Sparpläne seiner Parteikollegin Lisa Paus. „Der Finanzminister hat der Familienministerin Sparauflagen im Bereich Elterngeld gemacht und da finde ich es akzeptabel, dass Menschen, die über 150.000 Euro zu versteuerndem Einkommen verdienen, dann auf das Elterngeld verzichten“, sagte er.

Familienpolitisch möge das für einige einen Unterschied machen, „aber da ist genug Geld und die können ihre Arbeitszeit auch anders aufteilen“, so Habeck. Deswegen sei das eine ungewohnte, aber akzeptable Entscheidung. (dpa, Tsp)