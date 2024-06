Tiefster Wert seit 2018 Grüne fallen in Umfrage auf elf Prozent

Die Grünen haben in einer Meinungsumfrage weiter an Zustimmung eingebüßt und sind auf den tiefsten Wert seit 2018 gefallen. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Trendbarometer von RTL und ntv würden nur noch elf Prozent der Befragten die Grünen wählen (minus ein Punkt), wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Niedriger lagen die Werte für die Partei zuletzt vor fast genau sechs Jahren.

Mit Abstand stärkste Kraft würde der Umfrage zufolge die Union mit 31 Prozent (plus eins). Die AfD käme mit unverändert 16 Prozent auf Platz zwei vor der SPD mit ebenfalls unverändert 15 Prozent. Die FDP würde mit fünf Prozent im Bundestag verbleiben, das BSW würden sieben Prozent wählen, die Freien Wähler drei Prozent.

23 Prozent (plus drei Punkte) trauen derzeit am ehesten den Unionsparteien die größte politische Kompetenz zu, sieben Prozent der SPD (minus eins), unverändert jeweils sechs Prozent den Grünen und der AfD, zwei Prozent der FDP und fünf Prozent einer der sonstigen Parteien. 51 Prozent trauen keiner Partei zu, mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden.

Für die Sender RTL und ntv befragte Forsa vom 18. bis 24. Juni 2505 Wahlberechtigte. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben. (AFP)