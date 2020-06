Late-Night-Talker und Kabarettisten werden sich für diese Vorlage bedanken. Donald Trump weist von sich aus darauf hin: Wer mich unterstützt, tut es auf eigene Gefahr. Und er lässt die, die sich von Risiken und Nebenwirkungen nicht abhalten lassen, vorab unterschreiben, dass sie auf ihr Recht verzichten und ihn wegen potenziell bedrohlicher Folgen nicht verklagen.

Der Präsident möchte rasch seine Wahlkampfkundgebungen mit großen Menschenmengen wieder aufnehmen. Die direkte Begegnung mit seinen Wählern bei den MAGA-Rallies - "Make America Great Again" - wirken wie eine Energiequelle auf ihn. Und diesen psychologischen Kraftschub braucht er besonders, seit er im Zuge der Proteste gegen Polizeigewalt in den Umfragen gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden zurückfällt.

Mehr als zwei Millionen Corona-Infizierte in den USA

Massenkundgebungen sind in Zeiten von Corona mit hohem Risiko verbunden. Die Zahl der Infizierten in den USA wächst und hat gerade die Marke von zwei Millionen überschritten.

So hat sein Wahlkampfteam die übliche Anmelde-Maske für eine Trump-Rally um eine Warnung und eine Selbstverpflichtung erweitert.

Wer sich zum Beispiel für die Kundgebung in Tulsa, Oklahoma, am kommenden Freitag, 19. Juni, anmelden möchte, muss dieses Einverständnis erklären: "By attending the Rally, you and any guests voluntarily assume all risks related to exposure to COVID-19 and agree not to hold Donald J. Trump for President, Inc.; BOK Center; ASM Global; or any of their affiliates, directors, officers, employees, agents, contractors, or volunteers liable for any illness or injury." Wer teilnimmt, nimmt die Risiken einer Erkrankung auf sich und wird die Organisatoren nicht verklagen.