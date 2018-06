Schon kurz nach seinem Amtsantritt hat der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, für einigen Unmut im Gastland gesorgt. Seine per Twitter verbreitete Forderung, deutsche Firmen sollte ihre Geschäfte mit Iran drosseln, kam nicht gut an. Denn es zählt eigentlich nicht zu den Aufgaben eines Diplomaten, solche Empfehlungen zu geben.

Nun sorgt Grenell, ein großer Anhänger von US-Präsident Donald Trump, wieder für Aufsehen - mit einem Interview bei der ultrakonservativen, rechten Website "Breitbart".

Darin kündigt Grenell, wiederum ganz undiplomatisch, an, sich in die europäische Politik einmischen zu wollen. "Ich möchte andere Konservative in ganz Europa, andere Anführer, unbedingt stärken", sagt der US-Botschafter laut "Breitbart". Es gebe ein "Anschwellen konservativer Politik", weil linke Politik versagt habe.

"Viele Konservative in Europa haben mir von einem Wiederaufleben berichtet", sagt Grenell weiter. Es sei "eine spannende Zeit für ihn", es gebe viel Arbeit.

Die Wahl Trumps zum US-Präsidenten habe die Menschen darin bestärkt, nicht einfach die politische Elite schon vor einer Wahl entscheiden zu lassen, wer kandidieren und gewinnen soll.

Die Erfolgsstrategie sei, die konservativen Themen in den Mittelpunkt zu stellen, die das Leben der einfachen Menschen verbesserten. Massive Unterstützung bekämen die Kandidaten, die konsequent konservative Einstellungen zu Einwanderung, Steuererleichterungen und Abbau von Bürokratie propagierten.

Grenell machte keinen Hehl aus seiner Bewunderung für den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. "Er ist ein Rockstar, ich bei ein großer Fan von ihm", sagt er.

Die Äußerungen Grenells sorgten in den USA gleich für Kritik. Grenell habe ihm versichert, sich als Botschafter aus Politik heraushalten zu wollen, schreibt etwa der demokratische US-Senator Chris Murphy aus Connecticut bei Twitter. "Dieses Interview ist fürchterlich", fährt er fort. Es ist nicht die Sache eines Botschafters, Politiker "zu stärken".