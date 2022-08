Bei der Frage, wie Kiew den Süden des Landes zurückerobern will, verweisen Experten zum Vergleich auf die Vorgänge rund um die Schlangeninsel im Juni. Russland hatte sich von dem strategisch bedeutsamen Eiland zurückgezogen, nachdem die Position dort unhaltbar geworden war.

George Barros, Mitarbeiter des Think-Tanks „Institute for the Study of War“, betont, dass die Ukrainer die Insel nicht im Kampf erobert hätten. Vielmehr hatte Kiew Artillerie, Mehrfachraketenwerfer und Flugabwehrsysteme so an der Küste stationiert, dass sie die Nachschubwege der Russen zur Insel bedrohten.

Ähnlich versuchten die Ukrainer nun die Position der russischen Truppen auf der Westseite des Dnipro in der Region Cherson unhaltbar zu machen, indem Nachschubwege wie Brücken und Versorgungslager angegriffen und zerstört werden.

Erste Auswirkungen hat die ukrainische Taktik schon. So würden russische Verluste bei den Artilleriesystemen nicht mehr so schnell ersetzt, sagt ein ukrainischer Militär gegenüber dem „Wall Street Journal“; ein Zeichen für die Probleme der Russen, schweres Gerät über den Fluss Dnipro zu schaffen.

Aktuell ist das nur mit Fähren oder über improvisierte Brücken möglich. Außerdem habe sich die Intensität des russischen Artilleriebeschusses im Vergleich zum Juli in etwa halbiert.

Zu dieser Entwicklung passt die Meldung, dass die Antoniwka-Brücke, die die Stadt Cherson mit dem Ostufer des Dnipro verbindet, nach starkem Beschuss vollständig zusammengebrochen sein soll. Bestätigt ist das bisher nicht.

Auch scheinen die russischen Truppen in Cherson immer noch nicht völlig vom Nachschub abgeschnitten. Laut Aussagen der ukrainischen Militärs können die Russen ihre Artillerie in Cherson immer noch häufiger einsetzen als die Ukrainer.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick:

Nach ukrainischen Angaben wurden seit Beginn des russischen Angriffskrieges 9000 Soldaten getötet. Die Angaben zu den getöteten Soldaten fallen oft sehr unterschiedlich aus und sind schwer zu verifizieren. Mitte Juni hatte der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch Angaben zu den eigenen Verlusten gemacht und von 10.000 getöteten Militärs gesprochen. Auf der Höhe der Donbass-Offensive sollen bis zu 200 ukrainische Soldaten am Tag gestorben sein. Experten hielten diese Angaben allerdings für zu hoch. Auf jeden getöteten Soldaten kommen zwei bis drei verwundete Kameraden und Kameradinnen. Zum Vergleich: Bei den Kämpfen um die Ostukraine seit 2014 bis 2022 kamen etwas mehr als 4000 Soldaten ums Leben. Mehr in unserem Newsblog.

