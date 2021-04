Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas soll nach Tagesspiegel-Informationen noch an diesem Dienstag in Berlin eintreffen. Der 85 Jahre alte Politiker wird sich dann an der Charité untersuchen lassen. An die Berliner Universitätsklinik kamen in den vergangenen Jahren zahlreiche Spitzenfunktionäre aus dem Ausland.

Auch im Fall von Abbas rechnen Pflegekräfte und Ärzte der Charité mit umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen. Das Bundeskriminalamt hat in ähnlichen Fällen tagelang Krankenzimmer bewacht. Die Behandlung des Palästinenser-Präsidenten erfolgt offenbar auf dem Virchow-Campus in Mitte. Die Charité bestätigte den Besuch nicht.

Grundsätzlich gelten Deutschlands vergleichsweise hohen Datenschutzstandards für alle Patienten. Doch immer wieder waren Charité-Aufenthalte von Politikern bekannt geworden: Meist hatten die prominenten Patienten den Ärzten erlaubt, öffentlich Auskunft zu geben. Dies war beispielsweise der Fall, als 2020 der russische Oppositionelle Alexej Nawalny an der Charité behandelt wurde. Auch die frühere Regierungschefin der Ukraine, Julia Timoschenko, machte ihren Besuch öffentlich.

Abbas soll auch Kanzlerin Merkel treffen

Bei Abbas, der starker Raucher ist, soll sich um eine "Routineuntersuchung" handeln. Wie viele Politiker aus dem Nahen Osten hatte sich Abbas in den vergangenen Jahren öfter im Ausland behandeln lassen. Neben der ärztlichen Untersuchung ist in Berlin auch ein Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant. Am Donnerstag soll Abbas nach Ramallah im Westjordanland zurückreisen.

Abbas war 2005 nach dem Tod des langjährigen Chefs der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Yassir Arafat, für vier Jahre ins Amt gewählt worden. Eine Wahl für das Palästinenser-Parlament in Ramallah gab es zuletzt 2006. Der Charité-Besuch erfolgt nun sechs Wochen vor der ersten Abstimmung seit 15 Jahren: Im Mai wollen vor allem die säkulare Fatah von Abbas sowie die radikalislamische Hamas die Abstimmung gewinnen.

Zwischen Fatah und Hamas drohte über Jahre ein Bürgerkrieg. Abbas ist seit 2004 auch Chef der bekannten PLO, der zahlreiche Verbände angehören. Seit 2008 wird er von einigen Regierungen als Präsident des Staates Palästina anerkannt, den viele andere Länder nicht anerkennen. Im März bekam Abbas die erste Dosis seiner Corona-Impfung.