Unbeliebte Krankenhauspläne Lauterbachs Revolution tut sich schwer

Gesundheitsminister Karl Lauterbach nennt die Reformpläne seiner Regierungskommission für den Krankenhaussektor eine „Revolution“. Doch bislang steht der Umsturz nur auf dem Papier. Um ihn ins Werk zu setzen, benötigt der SPD-Politiker zwingend die Bundesländer. Und die gingen schon unmittelbar nach der Ankündigung des Reformvorhabens auf Distanz.

Die Krankenhausplanung sei Ländersache und müsse es auch bleiben, stellte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl Josef Laumann klar. Es gehe nicht an, sie nun zentral von Berlin aus steuern zu wollen. „Sie können die Krankenhauslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern nicht mit der in Nordrhein-Westfalen vergleichen“, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Außerdem äußerte er Zweifel an der Finanzierbarkeit. Ohne zusätzliche Mittel werde es nicht gehen, sagte Laumann. Allein wegen der Lohnsteigerungen benötigten die Krankenhäuser ständig mehr Geld. Dazu komme der medizinische Fortschritt.

Heftige Kritik aus Bayern

Noch schärfer fiel die Kritik aus Bayern aus. Das Vorhaben greife „unzumutbar in die Krankenhausplanungskompetenz der Länder ein“, sagte der dortige Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). „Die Regierungskommission und mit ihr Herr Lauterbach schlagen ein zentral gesteuertes, quasi-planwirtschaftliches und hochtheoretisches System vor, das sehr rasch zu einer massiven Konzentration der stationären Versorgungsangebote führen würde.“

Und wie Laumann ärgert auch ihn das Versprechen der Regierungskommission einer kostenneutralen Reform. Es sei „weiterhin kein Ausgleich für die massiv gestiegenen Sachkosten der Kliniken in Sicht“, klagte Holetschek. Offenbar habe der Bundesminister vor, die bestehende Unterfinanzierung durch „Umverteilung zulasten anderer wichtiger Versorgungseinrichtungen“ in den Griff zu bekommen.

Wir brauchen wieder mehr Medizin und weniger Ökonomie. Der bayrische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU)

Wie berichtet hatte Lauterbach angekündigt, die Kliniken vom ständig zunehmenden wirtschaftlichen Druck zu Lasten von Patienten und Personal zu befreien. Um aus dem „Hamsterrad“ einer beständigen Mengenausweitung mit möglichst billig zu erbringender Medizin zu kommen, müssten die Kliniken nach neuen Kriterien finanziert werden.

Die bisherige, allein fallabhängige Vergütung müsse teilweise abgeschafft und durch eine Honorierung auch für das bloße Vorhalten von Leistungen ergänzt werden. Dafür sei es notwendig, alle Krankenhäuser in bundeseinheitliche Level, von der Grundversorgung bis hin zur Maximalversorgung, mit entsprechend vorgegebenen Ausstattungs-Standards zu kategorisieren.

Die vorgesehenen Änderungen am Fallpauschalen-System bezeichneten beide Gesundheitsminister als richtig. „Wir brauchen wieder mehr Medizin und weniger Ökonomie“, sagte Holetschek. Allerdings berge das Konzept „über zentralistische Vorgaben die enorme Gefahr einer verheerenden Fehlsteuerung und sogar der Zerstörung bedarfsnotwendiger Versorgungsstrukturen“.

Der Entwurf sieht unter anderem vor: Teilweise Abschaffung der fallabhängigen Pauschale

Strikte Spezialisierung der Kliniken

Weniger Anreize, auf Masse zu setzen

Ausbau der ambulanten Behandlungen

Aufteilung der Kliniken in lokal, regional und überregional

Einführung von Leistungsgruppen

Durch die geplante „Einführung von 128 Leistungsgruppen mit jeweils hochdetaillierten Strukturvorgaben“ drohe „ein Berliner Bürokratiemonster, das bei allen an der Versorgung Beteiligten und in der Verwaltung enorme Kräfte binden und erhebliche Kosten verursachen wird“, so der CSU-Politiker. Und das sei dann das Gegenteil von dem, was man benötige: „nämlich weniger Bürokratie und passgenauere Strukturen, ausgerichtet an den Bedarfen vor Ort“.

Krankenkassen warnen vor „Teilverstaatlichung“

Ähnlich klingender Widerstand kommt von den Krankenkassen. „Wenn künftig ein beträchtlicher Anteil der Kassenausgaben für Krankenhäuser an der gemeinsamen Selbstverwaltung vorbei vom Staat verteilt wird, ist das eine Teilverstaatlichung des Gesundheitssystems“, warnte der Vorstandschef der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas.

Und der Vorstandsvorsitzende des Dachverbands der Betriebskrankenkassen, Franz Knieps, nannte das Reformkonzept zwar „ein mutiges und interessantes Modell zur Neuordnung der Krankenhausfinanzierung“. Bedauerlich sei aber, dass die Regierungskommission damit „den Weg in die Verstaatlichung des Gesundheitswesens weiter vorantreibt und Gestaltungsmöglichkeiten der Selbstverwaltung beschneidet“.

Um den nötigen Konsens mit den Ländern zu erreichen, sollen diese dem Bund nun bis Anfang Januar „Anregungen und Fragen vortragen“. Allerdings warnte der Deutsche Städtetag bereits davor, sich mit der notwendigen Reform zu viel Zeit zu lassen.

„Wir brauchen ein Rettungspaket, das schnell wirkt“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Deutschen Presse-Agentur. „Sonst wird es in fünf Jahren viele wichtige Krankenhäuser nicht mehr geben.“

Die Regierungskommission dagegen hatte wohl auch mit Blick auf die nötige Überzeugungsarbeit bei den Ländern empfohlen, die Neuregelungen nur schrittweise und „in einer großzügigen Übergangsphase“ einzuführen. Veranschlagt ist von den Experten dafür ein Zeitraum von fünf Jahren.

Zur Startseite