Merkel zieht die Kanzlerinnenkarte

Angela Merkel wird in Bezug auf Seehofer deutlich: Ziemlich unverblümt warnt sie ihren Innenminister am Ende der Pressekonferenz. Es sei eine "Frage der Richtlinienkompetenz", in anderen Staaten registrierte Flüchtlinge zurückzuweisen, sagt sie. Eine klare rote Linie.