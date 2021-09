Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat am Donnerstag das Bundesfinanzministerium und das Bundesjustizministerium in Berlin durchsucht. Dabei wurden auch Unterlagen beschlagnahmt, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Beteiligt waren Beamte der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück und der Staatsanwaltschaft. Der Hintergrund ist einem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge ein seit Februar 2020 laufendes Ermittlungsverfahren.

Dieses Verfahren richtet sich nach Informationen des „Spiegel“ gegen Verantwortliche der Financial Intelligence Unit (FIU), die nicht namentlich benannt sind. Die FIU ist eine Spezialeinheit des Zolls gegen Geldwäsche. Es bestehe der Verdacht auf Strafvereitelung im Amt, weil die FIU Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche von Banken „in Millionenhöhe“ nicht ordnungsgemäß an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet haben soll, heißt es in dem Bericht.

Im Juli 2020 hatte die Staatsanwaltschaft bereits die Zentrale der Spezialeinheit des Zolls gegen Geldwäsche in Köln durchsucht. Dort seien Unterlagen gesichert worden, sagte der Sprecher dem „Spiegel“ nun. Aus diesen Unterlagen gehe hervor, „dass es zwischen der FIU und den nun durchsuchten Ministerien umfangreiche Kommunikation gab“. Die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen werden einige Wochen in Anspruch nehmen.

Der konkrete Grund für die jetzigen Durchsuchungen ist, mögliche konkrete Beschuldigte zu identifizieren, berichtet der „Spiegel“. Gegen die Bedenken vieler Fachleute war die FIU im Sommer 2017 vom Bundeskriminalamt (BKA) zum Zoll überführt worden. Der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) war dafür verantwortlich. Seitdem gibt es immer wieder Kritik an der FIU. (Tsp, dpa)