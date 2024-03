Zwei Quellen, die keinen Unterschied machen sollen Verfassungsschutz verteidigt V-Leute in der AfD

Die AfD hat am Mittwoch vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster Zweifel geäußert, ob die Angaben des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) zum Einsatz sogenannter Vertrauenspersonen in der Partei und ihren Gremien zutreffen.

Am zweiten Tag der Verhandlung von Klagen der AfD gegen ihre amtliche Einstufung als Verdachtsfall bezeichnete AfD-Anwalt Christian Conrad eine entsprechende Mitteilung als „Unwahrheit“ und bezog sich dabei auf Inhalte von Prozessakten, die dies belegten.

Das BfV hatte am Dienstag vor Gericht erklärt, von den angeführten einigen Tausend Belegen für die Einstufung der AfD als mutmaßlich verfassungsfeindlich stammten lediglich zwei von „menschlichen Quellen“ des Verfassungsschutzes, also von V-Leuten. Ob es sich dabei um ein- und dieselbe Person handelt, blieb offen.

Parteien können nur verboten werden, wenn sie „staatsfrei“ sind

Sollten die Angaben stimmen, würden die zuständigen Behörden wohl eher zurückhaltend agieren. Bei der Beobachtung der AfD stehen die Verfassungsschutzämter in Bund und Ländern vor einem Dilemma: Arbeiten sie mit dem Einsatz von V-Leuten, können sie zwar möglicherweise mehr Erkenntnisse über verfassungswidrige Bestrebungen gewinnen. Soll die Partei aber irgendwann verboten werden, müssten die Quellen unverzüglich abgeschaltet werden. So verlangt es das Bundesverfassungsgericht. Eine Partei kann nur zerschlagen werden, wenn sie „staatsfrei“ agiert, also ohne Steuerung durch staatliche Quellen.

In Münster geht es um insgesamt drei Klagen der AfD gegen ihre Einstufung als sogenannten Verdachtsfall sowie die Einstufung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) und den aufgelösten AfD-„Flügel“ als „gesichert extremistisch“. Das Kölner Verwaltungsgericht, das wegen des BfV-Sitzes in Köln zuständig ist, hatte die Klagen 2022 überwiegend abgewiesen.

Nach Überzeugung des Gerichts propagiere die Partei einen „ethnisch verstandenen Volksbegriff“, der darauf gerichtet sei, Migranten als „Fremde“ auszuschließen. Dies widerspreche den Vorstellungen des Grundgesetzes von einem Staatsvolk. Zudem betreibe die Partei „ausländerfeindliche Agitation“. In der Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht wird der Prozess nun neu aufgerollt.

Die AfD versucht es wieder mit einer Fülle von Anträgen

Wie bereits tags zuvor stellten die AfD-Vertreter am Mittwoch eine Fülle von Anträgen, für die sie sich auf die bisher nach ihrer Ansicht unzureichende Sachaufklärung beriefen. Sie wollten vom BfV auch Einzelheiten zu den verwendeten „menschlichen Quellen“ wissen, was das Amt jedoch mit Blick auf den Schutzbedarf der Information zurückwies. BfV-Anwalt Wolfgang Roth betonte, die Regeln für ihren Einsatz seien eingehalten worden. Alles andere seien Behauptungen „ins Blaue“.

Zudem traten die Verfassungsschützer Annahmen der AfD entgegen, sie würden die Prozessstrategie der Partei ausspionieren. Thilo Korte, Erster Direktor beim Bundesamt, versicherte, dass derartige Informationen, sollten sie an die Behörde gelangen, nicht zu den Akten genommen würden. Die AfD hatte zuvor auf eine polizeiliche Durchsuchung ihrer Bundesgeschäftsstelle im Jahr 2022 verwiesen, bei der auch Korrespondenz mit Rechtsanwalt Conrad beschlagnahmt worden sei.

Solche Informationen werden nicht zu den Akten genommen und nicht berücksichtigt. Thilo Korte, Erster Direktor beim Bundesamt für Verfassungsschutz, zum Vorwurf der AfD, das Amt spioniere ihre Prozessstrategie aus

Das BfV war mit seiner Beobachtung der AfD zunächst unglücklich gestartet. BfV-Präsident Thomas Haldenwang hatte trotz rechtlicher Bedenken aus seiner eigenen Behörde darauf gedrungen, die AfD öffentlich zum „Prüffall“ des Verfassungsschutzes auszurufen. Weil es dafür an einer gesetzlichen Grundlage fehlte, wehrte sich die Partei umgehend vor Gericht – erfolgreich. Die Richter warfen dem BfV vor, die AfD in ihrer grundgesetzlich geschützten Parteienfreiheit und ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt zu haben. Die Äußerung sei eine „mittelbar belastende negative Sanktion“, die Wähler abschrecken könne.

Im Berufungsprozess in Münster fordert AfD-Vertreter Conrad nun, die Partei generell von der Beobachtung durch den Verfassungsschutz auszunehmen, da es im einschlägigen Gesetz dafür ebenfalls keine ausreichende Rechtsgrundlage gebe.

Dass sich das Oberverwaltungsgericht dem anschließen wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Die Richter verwiesen auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wonach zwar „administratives Einschreiten gegen den Bestand einer politischen Partei“ einem Parteiverbotsverfahren vorbehalten ist und „keine rechtlichen Sanktionen angedroht oder verhängt werden“ dürften.

Die Beobachtung durch ein Amt für Verfassungsschutz sei aber keine solche Maßnahme, sondern diene der Aufklärung des Verdachts, dass die Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. „Auch ohne die Feststellung ihrer Verfassungswidrigkeit darf die Überzeugung gewonnen und vertreten werden, eine Partei verfolge verfassungsfeindliche Ziele.“