Das Bundesverfassungsgericht entscheidet am Dienstag, ob Hartz-IV-Sanktionen die im Grundgesetz geschützte Menschenwürde verletzen. Die Karlsruher Richter urteilen dann, ob und in welcher Form Kürzungen von Hartz-IV-Leistungen verfassungsgemäß sind.

Auf dem Prüfstand stehen die Sanktionen gegen die Bezieher von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld. Ihnen können Leistungen gekürzt werden, wenn sie ihrer gesetzlichen Pflicht nicht nachkommen, ihre Hilfsbedürftigkeit zu überwinden. Dazu zählt etwa Verstöße gegen Meldepflichten oder die Weigerung, an von den Jobcentern angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen oder Arbeitsangeboten teilzunehmen.

Ausgangspunkt des Karlsruher Verfahrens ist eine Vorlage des Sozialgerichts Gotha. Die dortigen Richter sehen in den Regeln zu Leistungskürzungen einen Verstoß gegen das in der Verfassung garantierte Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Wenn sich die Leistungssätze an diesem Minimum orientierten, dürften sie grundsätzlich nicht weiter gekürzt werden. Dem steht die gesetzliche Regelung entgegen, wonach Leistungen nicht bedingungslos gewährt werden, sondern eine Kooperation der Betreffenden verpflichtend ist.

Auch Sozialverbände wie die Caritas sprachen sich bei der mündlichen Verhandlung des Verfassungsgerichts im Januar für Änderungen der Sanktionsregelungen aus. Grundsätzlich sei es zwar richtig, die Betreffenden zu verpflichten, an einem Ausweg aus ihrer Bedürftigkeit mitzuwirken. In der Praxis gebe es aber zu scharfe und zu schnelle Sanktionierungen. Besonders junge Bezieher der Sozialleistungen seien hier betroffen. Zudem würden Kinder unschuldig unter den Sanktionen leiden.

Von dem erwarteten Grundsatzurteil sind nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 5,4 Millionen Menschen im Hartz-IV-Bezug betroffen, darunter rund 1,9 Millionen Personen unter 18 Jahren. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen die Jobcenter Arbeitslose „fördern und fordern“ und sie möglichst schnell wieder in Lohn und Brot bringen.

Doch mitunter kommen die Betroffenen den Vorgaben der Behörde nicht nach: Sie fehlen unentschuldigt bei einem Jobcenter-Termin, sie schreiben zu wenig Bewerbungen, oder sie brechen eine Weiterbildungsmaßnahme ohne ausreichende Begründung ab. In diesen Fällen kürzt die Behörde für drei Monate das Arbeitslosengeld II (monatlich 424 Euro für einen Alleinstehenden) um zehn oder 30 Prozent.

Bei wiederholten Pflichtverstößen kann die Leistung um 60 Prozent oder sogar ganz gestrichen werden. Für unter 25-Jährige sind die Sanktionen noch schärfer. Bei ihnen wird bereits beim ersten Pflichtverstoß die Regelleistung vollständig gekürzt, bei wiederholten Pflichtverstößen werden auch die Unterkunftskosten nicht mehr übernommen.

Im vergangenen Jahr wurden weniger Strafen gegen Hartz–IV-Bezieher verhängt als 2017. Die Zahl der Sanktionen ging um 49.000 auf 904.000 zurück, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit. Damit waren jeden Monat durchschnittlich 3,2 Prozent der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger von Leistungskürzungen betroffen. Zu den meisten Sanktionen kam es, weil Arbeitslose einen Termin mit dem Jobcenter versäumt hatten (77 Prozent). Insgesamt bezogen zum Stichtag Ende 2018 rund 5,6 Millionen Personen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Hartz IV).

In der mündlichen Verhandlung am 15. Januar dies Jahres in Karlsruhe sagte der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, dass die Zulässigkeit der Sanktionen insgesamt auf dem Prüfstand stehe. Es gehe darum, ob die vom Gesetzgeber verfolgten Ziele geeignet und zumutbar für die Betroffenen seien, und nicht, ob das Sanktionssystem politisch sinnvoll sei.

Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) verteidigte vor Gericht das Sanktionssystem. Der Sozialstaat müsse Mittel haben, die Mitwirkung der Leistungsbezieher einzufordern. „Zur Menschenwürde gehört auch, dass Menschen sich anstrengen. Sonst wäre das ein bedingungsloses Grundeinkommen“, sagte Heil. Das wolle er nicht.

Susanne Böhme, Anwältin des vom Jobcenter bestraften Klägers aus Gotha, argumentierte, dass starre Sanktionen für drei Monate keine Verhaltensänderung beim Leistungsbezieher bewirken. „Sanktionen treffen in der Praxis häufig Menschen, die sich nicht ausdrücken können, und nicht diejenigen, die sich drücken“, mahnte Friederike Mussgnug von der Diakonie. Überforderung, Krankheit, Depression, familiäre Konflikte oder Verständnisprobleme seien oft die eigentlichen Ursachen für sogenannte Pflichtverstöße.

Die Front der Sanktionsbefürworter scheint zu bröckeln. So hatte im April 2019 der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, Änderungen zumindest bei den schärferen Sanktionen gegen Jugendliche verlangt. Mit Blick auf eine mögliche Streichung der Unterkunftskosten durch das Jobcenter sagte Scheele: „Drohende Wohnungslosigkeit hilft uns nicht weiter. Wir verlieren die jungen Menschen dann aus den Augen und können uns nicht mehr kümmern.“ (KNA, epd, Tsp)