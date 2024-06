Wagenknecht und die CDU „Wir führen als Thüringer Union keine Koalitionsdebatten“

Friedrich Merz und Sahra Wagenknecht haben auf den ersten Blick wenige Gemeinsamkeiten. Eine frappierende Parallele aber verbindet die beiden, sehr ungewöhnlich übrigens für Spitzenpolitiker: Merz wie Wagenknecht haben noch nie regiert. Weder der CDU-Chef noch die Frau, die die nach ihr benannte Partei führt, waren jemals Minister, Ministerpräsident, nicht einmal Staatssekretärin oder Staatssekretär, weder im Bund noch in einem Land.

Nun wollen aber CDU und BSW regieren. Im Bund sowieso, aber erst einmal im Land. Und genau darum dreht sich jetzt der Streit, der ein wenig verzwickter ist als das erwartbare Gegeneinander von CDU und BSW.

In Thüringen nämlich, wo am 1. September der Landtag neu gewählt wird, könnte es, rein mathematisch betrachtet, zu einer CDU/BSW-Koalition kommen. Bis Montagabend galt das auch als eine politische Option, hat doch der dortige CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt ein Regieren mit dem erst im Januar gegründeten BSW bisher wohlweislich nicht ausgeschlossen (anders als eine Koalition mit der AfD).

Und dann kam Merz. Auf die Frage, ob er bereit sei, über eine Zusammenarbeit oder Koalition mit dem BSW nachzudenken, um AfD-Ministerpräsidenten im Osten zu verhindern, sagte Merz am Montagabend im ARD-„Brennpunkt“: „Das ist völlig klar, das haben wir auch immer gesagt. Wir arbeiten mit solchen rechtsextremen und linksextremen Parteien nicht zusammen.“ Und Wagenknecht sei „in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem“.

Spannende Wahlen 2024 Im September werden drei Landtage neu gewählt: Am 1. September in Sachsen und Thüringen, am 22. September in Brandenburg. Ob die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (Sachsen, CDU), Bodo Ramelow (Thüringen, Linke) und Dietmar Woidke (Brandenburg, SPD) danach im Amt bleiben können? Besonders interessant könnte der Wahlausgang in Thüringen werden. Hier regiert Ramelow in einer Minderheiten-Koalition mit SPD und Grünen. Der rechtsradikale AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke könnte mit seiner Partei stärkste Kraft werden. CDU-Mann Mario Voigt würde Ramelow gern ablösen. In allen drei Ländern tritt das im Januar gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erstmals an. (dfs)

Rumms. Nun ist es aber so, dass sich Landesverbände, egal welcher Partei, ungern etwas von ihren Bundesführungen aus dem fernen „Berlin“ diktieren lassen. In Thüringens CDU war man so konsterniert über die Ansage von Merz, dass es bis Dienstagmittag dauerte, bis eine Reaktion kommuniziert wurde.

Thüringens CDU-Spitzenkandidat will sich nicht einschränken lassen

Thüringens CDU-Spitzenkandidat, Partei- und Fraktionschef Mario Voigt, wies Merz’ Festlegung mit Blick auf sein Land zurück.„Friedrich Merz hat für die Bundesebene gesprochen. Wir führen als Thüringer Union keine Koalitionsdebatten“, teilte Voigt auf Tagesspiegel-Anfrage mit.

„Wir wollen in Thüringen stärkste Kraft werden, um hier einen Politikwechsel zum Guten herbeizuführen. Umso stärker die CDU, desto stabiler ist die neue Regierung für unser Heimatland“, sagte der CDU-Spitzenkandidat weiter. „Wir Thüringer wollen den politischen Wechsel und schauen als Erstes darauf, welche konkreten Themen die Menschen bewegen. Dann führen wir Gespräche darüber, mit wem wir die Probleme gemeinsam lösen können. Wir tun das, was richtig ist für das Land.“

Wagenknecht kritisiert „politischen Kindergarten“ von Merz

Wagenknecht wiederum wies Merz’ Äußerungen zurück. „Was Friedrich Merz aufführt, ist politischer Kindergarten und wird die CDU im Osten weiter schwächen“, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur. „Der CDU-Vorsitzende möchte offenbar die neuen Bundesländer unregierbar machen“, sagte sie dem „Spiegel“. Merz wolle Renten kürzen und Deutschland mit der Lieferung von Taurus-Raketen zur Kriegspartei in der Ukraine machen.

BSW-Landesvorsitzende: Merz „errichtet Brandmauer“

Die Thüringer BSW-Vorsitzenden Katja Wolf und Steffen Schütz wiesen Merz’ Worte ebenfalls zurück. „Nachdem Friedrich Merz sein Versprechen, die AfD nennenswert zu schwächen, bisher bekanntermaßen nicht wahrgemacht hat, errichtet er nun eine weitere Brandmauer“, teilten sie auf Tagesspiegel-Anfrage mit.

„Statt sich auf die Einlösung seines Versprechens zu konzentrieren, setzt er auf Ausgrenzung und Verunglimpfung anderer Demokraten“, hieß es weiter.