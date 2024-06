Wahlcheck vor den Landtagswahlen Tagesspiegel startet neuen Newsletter „Im Osten“ 

In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wählen die Bürgerinnen und Bürger im September neue Landtage – die Republik blickt gespannt in Richtung Ostdeutschland. Die Tagesspiegel-Redaktion wird deshalb ihre Berichterstattung über Ostdeutschland deutlich ausbauen. Den Auftakt macht der neue Newsletter „Im Osten: Der Wahlcheck vom Tagesspiegel“, der am heutigen Donnerstag seine Premiere feiert.

Wird die AfD ihre ohnehin schon starke Präsenz in den drei Parlamenten ausbauen? Diese Frage stellt sich nach den Europawahlen umso dringender. Viele weitere kommen dazu. Wie ist die gesellschaftliche Stimmung in den Ländern? Welche Probleme gibt es? Und welche positiven Entwicklungen? Tagesspiegel-Reporter Julius Geiler und Autor Robert Ide wollen Antworten geben.

Leserinnen und Leser finden im Newsletter fundierte Recherchen, exklusive Reportagen und Analysen rund um die Landtagswahlen. Gleichzeitig stellen die beiden Autoren spannende Menschen aus der Region vor („Person der Woche“) und werfen einen Blick auf die Berichterstattung vor Ort.

„2024 ist ein politisch immens entscheidendes Jahr für die Zukunft des Ostens und für unsere Demokratie. Wir wollen unsere Leserschaft umfassend über die drei Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern informieren“, sagt Chefredakteur Christian Tretbar. „Außerdem werden wir Geschichten aus der Region erzählen, neue Perspektiven aufzeigen und so die Berichterstattung aus dem Osten über alle Kanäle stärken.“

Der Newsletter erscheint jeden Donnerstag und kann hier kostenfrei abonniert werden. In ihm finden Leserinnen und Leser auch Informationen über die gesamte Ostdeutschland-Berichterstattung der Redaktion. So findet unter der Dachmarke „Tagesspiegel – Der Osten“ am 4. November auch eine gleichnamige Konferenz in Berlin statt.