US-Präsident Joe Biden hat sich angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für einen Ausschluss Moskaus aus der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer ausgesproche. Das sei auch bei den Gipfeltreffen in Brüssel besprochen worden, sagte Biden am Donnerstag in der belgischen Hauptstadt. Falls es nicht zu einem Ausschluss Russlands kommen sollte, müsste zumindest auch die Ukraine in den G20-Kreis eingeladen werden.

Das nächste Gipfeltreffen soll im Herbst in Indonesien stattfinden. Die Entscheidung, ob Russland zuvor ausgeschlossen werde, hänge aber vom aktuellen G20-Präsidenten Indonesien und den übrigen Mitgliedern ab - darunter ist auch Russlands Verbündeter China.

Warnung an China

In deren Richtung sprach der US-Präsident auch eine Warnung vor wirtschaftlichen Konsequenzen aus. „China weiß, dass seine wirtschaftliche Zukunft viel enger mit dem Westen verbunden ist als mit Russland“, sagte Biden. Er nahm dabei Bezug auf sein Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in der vergangenen Woche. Biden betonte zwar, dass er dem chinesischen Staatschef nicht gedroht habe. „Aber ich habe ihm klar gemacht, dass er die Konsequenzen verstehen muss, wenn er Russland hilft.“ Er habe auch auf „die Zahl der amerikanischen und ausländischen Unternehmen hingewiesen, die Russland als Folge ihres barbarischen Verhaltens verlassen haben“, so Biden weiter.

Russland war nach der Einnahme der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim im Jahr 2014 aus der damaligen Gruppe der G8 ausgeschlossen worden. Die größten Volkswirtschaften treffen sich seither im Format der G7.

Weiterreise nach Polen

Inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine reist US-Präsident Joe Biden am Freitag in das Nachbarland Polen. In Warschau will Biden laut dem Weißen Haus am Samstag mit Staatschef Andrzej Duda über „die humanitäre und menschenrechtliche Krise“ in der Ukraine sprechen und mögliche Reaktionen der USA und ihrer Partner erörtern.

Vergangene Woche hatte die polnische Regierung für Verstimmung innerhalb der Nato gesorgt, als sie eine bewaffnete „Friedensmission“ des Verteidigungsbündnisses im Nachbarland vorschlug. Der Nato-Staat hat zudem einen Großteil der knapp 3,7 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen. (AFP, dpa)