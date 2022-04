Russische Truppen erzielen langsame Fortschritte südlich von Isjum – andere Angriffe bleiben erfolglos

Die russischen Streitkräfte konnten in den vergangenen Tagen langsame, aber stetige Fortschritte in Kämpfen südlich der ostukrainischen Stadt Isjum erzielen. Nach Angaben des Institute for the Study of War (ISW) sind die russischen Truppen entlang zweier paralleler Straßen in Richtung der strategisch wichtigen Dörfer Barwenkowo und Slowjansk weiter vorgerückt.

Ziel dieser Vorstöße im Osten ist es der Einschätzung der Experten zufolge wahrscheinlich, einen Landkorridor mit der selbsternannten Volksrepublik Donezk zu schaffen, damit Moskau seine Streitkräfte mit den von Russland unterstützten Separatisten in der Region zusammenlegen kann.

Einen möglichen Grund für die russischen Erfolge in dieser Region liegen der Einschätzung des ISW zufolge in der Positionierung der ukrainischen Verteidigungsstellungen. Gegen Angriffe aus Richtung Charkiw in Richtung Donbass gebe es keine vorbereiteten ukrainischen Verteidigungsstellungen, während sich ukrainische Truppen seit 2014 auf Angriffe aus dem russischen besetzten Teil des Donbass vorbereitet hätten. Hier haben russische Truppen dem ISW zufolge nach wie vor Mühe, diese Verteidigungsstellungen zu durchbrechen. Ihre wiederholten Angriffe blieben bisher erfolglos. (Helena Wittlich)