„Wir haben einen der größten Diener unseres Landes verloren“ Zahlreiche Politiker würdigen Wolfgang Schäuble

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat bestürzt auf den Tod des früheren Bundestagspräsidenten und Bundesministers Wolfgang Schäuble reagiert. Die Nachricht erfülle ihn mit großer Trauer, schrieb Merz am Mittwoch auf der Plattform X (früher Twitter). „Ich verliere mit Wolfgang Schäuble meinen engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik je hatte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, insbesondere seiner Frau Ingeborg.“

Schäuble war am Dienstagabend zu Hause im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Das teilte die Familie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. In seiner politischen Laufbahn war er Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) schrieb auf X: „Kaum ein Politiker hat die jüngste deutsche Geschichte und unsere demokratische Kultur so geprägt wie Wolfgang Schäuble. Und sich derart verdient gemacht um die deutsche & europäische Einigung.“ Seiner Familie gelte ihr tiefes Mitgefühl.

CDU-Bundesschatzmeisterin Julia Klöckner erklärte, sein Tod lasse innehalten und mache traurig. „Wolfgang Schäuble war ein Ausnahmemensch, ein beeindruckender Denker und Redner, ein loyal-kritischer Kollege. Er hat unser Land geprägt als Minister, als Bundestagspräsident, als Politiker, der gewissenhaft Pflicht und Dienst erfüllte.“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) würdige Schäuble ebenfalls. Niemand habe die Bundesrepublik mit seinem politischen Sachverstand und Scharfsinn so lange geprägt. „Er war Architekt der Dt. Einheit & hat das Land sicher durch eine schwere Finanzkrise geführt. Wir haben einen der größten Diener unseres Landes verloren“, schrieb Kretschmer auf X.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bekundete seine Trauer über den Tod Schäubles. „Er war ein großer Europäer, ein leidenschaftlicher Christdemokrat und ein großer Freund Berlins“, teilte Wegner am Mittwoch auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.

Mit tiefer Trauer habe er von dessen Tod erfahren. „Wir haben ihm sehr viel zu verdanken. Ruhen Sie in Frieden, lieber Wolfgang Schäuble. Ich werde Ihren Rat vermissen.“

Der Unternehmer Carsten Maschmeyer ehrte Schäuble als „Macher, Visionär und großartige Persönlichkeit“. „Als ehemaliger Bundestagspräsident hat #Schäuble Brücken gebaut und die deutsche Politik über Jahrzehnte maßgeblich geprägt“, schrieb der Milliardär bei X. Und weiter: „Als Finanzminister hat er erstmals seit einem halben Jahrhundert einen Haushalt mit einer schwarzen Null vorgelegt. Seine Gedanken seien bei Schäubles Familie. (dpa, Tsp)