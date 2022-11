„Wir haben mit dem Angriff nichts zu tun“ Kurdische PKK weist Erdogans Anklage nach Attentat zurück

Die Arbeiterpartei Kurdistans, die PKK, verurteilt den Bombenanschlag in der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal und weist Angaben der türkischen Regierung zurück. Sie habe keine Verbindungen zur Tat, teilte die PKK mit, sie spreche den Angehörigen der Opfer des Anschlags ihr Beileid aus und wünsche den Verletzten rasche Genesung.

Nach dem Anschlag mit sechs Toten in Istanbul und der Festnahme einer Verdächtigen hatte die türkische Polizei zügig Details veröffentlicht. Die mutmaßliche Attentäterin stamme aus Syrien, hieß es, sie habe Verbindungen zu den dortigen YPG-Einheiten.

Die YPG fungiert als kurdische De-facto-Armee in Nordsyriens multiethnischer Autonomieregion. Dort regiert eine Koalition unter Führung der säkularen Kurdenpartei PYD, die der PKK nahesteht. Im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ (IS) wird die YPG als Hauptkraft innerhalb der multinationalen, überkonfessionellen Allianz SDF von den USA mit Waffen und Logistik unterstützt.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan lehnt die Autonomieregion in Nordsyrien ab, seit Jahren greift Ankaras Armee die kurdisch dominierte Selbstverwaltung dort an. Zusammen mit islamistischen Milizen hält Ankara syrische Städte besetzt. Erdogan fordert aktuell auch von Schwedens Regierung, die säkulare Kurden-Führung vor Ort zu boykottieren, anderenfalls wolle er den Skandinaviern nicht erlauben, der Nato beizutreten.

Für uns kommen Angriffe auf die Zivilbevölkerung in der Türkei in keinem Fall in Frage. Erklärung der PKK

In der Erklärung der PKK vom Montag heißt es: „Dass wir nichts mit diesem Ereignis zu tun haben und keine Angriffe durchführen oder befürworten, die direkt gegen Zivilisten gerichtet sind, ist unserer Bevölkerung und der demokratischen Öffentlichkeit hinlänglich bekannt.“ Man führe einen Freiheitskampf: „In diesem Sinne möchten wir in aller Klarheit feststellen, dass für uns Angriffe auf die Zivilbevölkerung in der Türkei in keinem Fall in Frage kommen.“

Erdogans islamische AKP regiert im Bündnis mit der rechtsextremen MHP, die als Partei der faschistischen Grauen Wölfe gilt. Die PKK sprach davon, dass das „AKP-MHP Regime in der Türkei mit Hilfe des Anschlags und der Beschuldigung der PKK die politische Agenda in ihrem Sinne verändern möchte“. Ein Grund dafür seien öffentliche Vorwürfe, dass die türkische Armee im Kampf gegen die PKK auch Chemiewaffen eingesetzt haben soll.

Ankaras Armee unterhält Stützpunkte in den Kurdenregionen in Irak und Syrien, die PKK-Spitze operiert aus ihrem Rückzugsgebiet in den nordirakischen Kandil-Bergen. Die militante PKK ist auch in Deutschland verboten und kämpft seit den Achtzigern erst um Unabhängigkeit, nun um Autonomie der Kurdengebiete im Südosten der Türkei. In Deutschland hatte sie über Berliner Anwälte einen Antrag im Bundesinnenministerium eingereicht, um das 1993 verhangene Verbot aufheben zu lassen.

Zur Startseite