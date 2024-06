Würdigung zum 70. Geburtstag Habeck lobt Merkels „feinen Spott und schneidenden Witz“

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) zollt der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) großen Respekt. „Der feine Spott war bei ihr so zu Hause wie der schneidende Witz und Humor – das Pathos, die Emotion, die Leidenschaft weniger“, schrieb Habeck in einer am Donnerstag vorab veröffentlichten Würdigung zu Merkels 70. Geburtstag im Magazin „Rolling Stone“.

Merkel habe als Regierungschefin „Normalität in Perfektion“ vermittelt, schrieb Habeck. „Merkel konnte man sich beim Kuchenbacken oder Kartoffelschälen oder beim ‚Tatort‘-Gucken vorstellen.“

Lobend hob Habeck hervor, dass sich Merkel im Laufe ihrer Karriere gegen viele männliche Widersacher in der CDU durchgesetzt habe. Merkels „Umgang mit männlichen Parteigranden“ bezeichnete Habeck als einen „Sieg über den Chauvinismus“.

Die Ära Merkel habe dem Land „Stabilität, der Union die Mitte und den Deutschen das Gefühl gegeben, dass wir Weltmeister bleiben können, indem wir alles lassen, wie es ist“, schrieb Habeck. Eine von Merkels großen Leistungen sei gewesen, „dass sie die Union über sechzehn Jahre lang in der Mitte gehalten, sie immun gegen die Versuchung des rechten Populismus gemacht“ habe.

Die frühere Bundeskanzlerin Merkel wird am 17. Juli 70 Jahre alt. Sie war von 2005 bis 2021 im Amt. (AFP)